Ералы Тугжанов получил новое назначение

Пресс-служба Президента РК сообщила о новом назначении Ералы Тугжанова, передает Kazpravda.kz.
"Назначить Тугжанова Ералы Лукпановича акимом Актюбинской области, освободив от должности заместителя Премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в указе Главы государства.
Должность вице-премьера он занимал с февраля 2020 года.
Тугжанов Ералы Лукпанович родился 13 мая 1963 года в селе Шагатай Уральской области.
В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет. Квалификация "Юрист", специальность "Правоведение". В 1994 году окончил Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан.
Трудовой стаж:
– рабочий Октябрьского лесничества Уральской области (09.1980 - 04.1981);
– преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета (11.1991 - 09.1998);
– аспирант института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1991 - 11.1994);
– научный сотрудник института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1994 - 03.1996);
– старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета (03.1996 - 07.1997);
– декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета (04.1997 - 07.1999);
– директор филиала Казахского государственного юридического университета (07.1999 - 10.2000);
– директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета (10.2000 - 02.2001);
– заместитель акима Карагандинской области (02.2001 - 02.2006);
– председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан (24.04.2006 - 02.2008);
– заместитель председателя - заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (02.2008 - 03.2017);
– аким Мангистауской области (14.03.2017 - 09.2019);
– председатель Федерации профсоюзов Казахстана (с 09.2019);
- заместитель Премьер-министра РК (с 02.2020).