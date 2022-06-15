Ералы Тугжанов встретился с сельскими акимами

Впервые в стране в рамках реализации Программы повышения доходов населения по направлению «Ауыл Аманаты» под кураторством партии «AMANAT» стартовало обучение акимов сельских округов Акмолинской, Актюбинской, Кзылординской областей. Это первый этап направления «Ауыл Аманаты», направленный на развитие экономики села и повышения уровня доходов сельских жителей. Ключевым моментом данного направления будет внедрение системы оценки деятельности акимов сел и районов по индикатору повышения уровня доходов населения на отдельной территории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В Акмолинской области местом обучения выбран Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова, имеющий развернутую учебно-материальную базу из 19 зданий. В учебном заведении трудятся более 900 работников, среди них 536 профессорско-преподавательский состав.

Вице-премьер посетил занятия в областном центре Акмолинской области. Сельские акимы смогли задать свои вопросы и получить на них развернутые ответы.

«Как вы знаете, 14 апреля был утвержден Комплексный план по повышению доходов населения. Стоит отметить, что теперь появилась возможность по увеличению реальных доходов населения, также теперь исполнение данной программы будет напрямую влиять на оценку вашей деятельности. Данный семинар начался с 13 июня в Акмолинской, Актюбинской и Кызылординской областях. Всего мы планируем обучить порядка 2400 сельских акимов», — отметил Ералы Тугжанов в приветственном слове.

Выездные трёхдневные семинары проводятся на тему «Повышение компетенции руководителя в сфере роста экономической активности населения с целью повышения доходов».

По словам секретаря партии «АMANAT» Эльдара Жумагазиева, в ходе обучения участники научатся проводить скрининг села и маркетинговый анализ, определять перспективные направления для развития экономики села, определять специализацию села. Также, сельские акимы научатся практическим навыкам того, как запускать потенциально прибыльные бизнес-проекты в селе.

«Обучение поможет сельским акимам добиться реального повышения доходов домохозяйств в селах, создавать рабочие места в рамках реализации государственной программы «Программа повышения доходов населения до 2025 года». Одним из приоритетов данной программы является повышение занятости в сельском хозяйстве, повышение занятости в туризме и стимулирование роста предпринимательских доходов как фактора повышения доходов населения», — рассказал Жумагазиев.

В процессе обучения упор делается на практическую отработку навыков. Поэтому в ходе семинара участники отрабатывают на практике полученные знания на примере актуальных кейсов (кормозаготовка, разведение молочного направления КРС, мясное КРС и МРС, сыроделие для ЛПХ, СТО, салон красоты, швейная мастерская и пр.).

По результатам семинара участник сможет самостоятельно организовывать и проводить скрининг бизнеса села, по итогам исследования определять специализацию и экономически выгодные бизнес-проекты, реализовывать их на базе полученных знаний. Научиться готовить бизнес-планы, получит исчерпывающую информацию по возможным источникам финансирования проектов, сертификации и стандартизации. Будет знать систему организации кооперативов и построения цепочек сбыта, а также понимать процессы эффективного производства за счет соблюдения рекомендаций по технологическим картам каждой отрасли.

Всего в рамках первого этапа обучения охвачены 517 акимов сел.