Экономика
Ербол Карашукеев провел совещание по продовольственной безопасности

Сегодня, 15 июля, министр сельского хозяйства РК провел встречу с руководством финансовых институтов, осуществляющих финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Как сообщил Ербол Карашукеев, на сегодняшний день определен пул из 559 инвестиционных проектов АПК в период 2022-2025 годы на общую сумму 2,2 трлн тенге.

“Особое внимание необходимо уделить реализации 127 инвестиционных проектов по каждому из пяти направлений импортозамещения на сумму порядка 800 миллиардов тенге, что позволит создать дополнительно порядка 14 тысяч рабочих мест”, – сказал министр.

По его словам, по итогам 2021 года обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продтоваров, включая 19 видов социально значимых продтоваров за счет отечественного производства, составляет 80 и более процентов.

Из них по 11 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100% и более (хлеб, макароны, молоко, картофель, огурцы, рис, баранина, яйца куриные, мука пшеничная, крупа гречневая, соль), по 12 товарным позициям обеспеченность составляет 80% и более (томаты, морковь, капуста, лук, перец, свекла столовая, говядина, конина, свинина, кисломолочные продукты, масло сливочное, масло подсолнечное).

Вместе с тем исключение составляют – яблоки (73,7%), мясо птицы (65,4%), колбасные изделия (56,4%), сыры и творог (56%), сахар (42,6%).

До конца 2025 года в Казахстане планируется ввод 24 мясокомбинатов, 22 проекта по закладке садов на площади 8,2 тысяч гектаров, запуск 20 молокоперерабатывающих заводов, строительство и расширение 23 птицефабрик и 2 проекта по модернизации и строительство 1 сахарного завода.

“Отдельно хочу остановиться на ситуации с сахарной отраслью.

Ежегодное потребление сахара в республике составляет порядка 532 тысяч тонн, из них за счет отечественного сырья – 7%. Это связано c мелко-товарностью производства, недостатком воды для полива и ручным трудом при выращивании сахарной свеклы, изношенностью сахарных заводов, демпингом цен со стороны российских производителей”, – отметил Карашукеев.

Тем временем, продолжил он, за счет решения проблемы обеспечения водой, расширения посевных площадей с 14,5 тыс. га до 38 тыс. га, технического оснащения, а также запуска проектов по модернизации и строительству сахарного завода с инфраструктурным развитием отрасли ожидается увеличение валового сбора продукции от 332 тыс. тонн до 1,8 млн тонн.

“Следовательно, ожидается увеличение производства сахара в стране в 7 раз до 254 тысяч тонн, что позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка сахаром из отечественного сырья с 7% до 43%”, – сказал министр сельского хозяйства страны.

Он также подчеркнул, что с учетом вчерашнего поручения Президента, данного в ходе расширенного заседания Правительства, необходимо активизировать работу по ряду направлений.

“В первую очередь принять конкретные меры по обеспечению продовольственной безопасности. Также отдельно отмечаю слабую заинтересованность финансовых институтов в финансировании проектов АПК. В частности, за 2021 год из реализованных 285 проектов АПК на сумму порядка 280-290 млрд тенге, объем привлеченных средств из финансовых институтов составил не более 40%”, – резюмировал Е.Карашукеев.

Во встрече приняли участие представители от АО “Национальный управляющий холдинг “Байтерек”, АО “НУХ “Байтерек”, АО “Аграрная кредитная корпорация”, АО “Фонд развития промышленности”, АО “Банк Развития Казахстана”, АО “КазАгроФинанс”, АО НК “Казах Инвест”, АО “Казына Капитал Менеджмент”.

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