Ербол Мырзабосынов возглавил Комитет по делам спорта и физкультуры МКС РК

Приказом министра культуры и спорта Казахстана Мырзабосынов Ербол Куантаевич назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

В 2009-2014 годы – преподаватель кафедры физического воспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета, город Семей.

В 2006-2018 годы – тренер-преподаватель в КГУ «Восточно-Казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта».

В 2018-2020 годы работал директором спортивного клуба «Кызылжар арландары».

В 2020-2021 годы – управляющий директор Ассоциации Qazaq kuresi.

С марта 2021 года по настоящее время являлся ректором Академии физической культуры и массового спорта.

Ранее занимавший этот пост Ергалиев Самат Серикканович освобожден от должности.