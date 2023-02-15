Ербол Тасжуреков назначен вице-министром сельского хозяйства РК

Указы и распоряжения, Кадровые назначения, Правительство, Сельское хозяйство
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Ранее он занимал должность управляющего директора – члена правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Фото: inbusiness.kz

Постановлением Правительства Республики Казахстан Тасжуреков Ербол Куанышевич назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Ербол Тасжуреков родился в 1979 году в Таразе. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Государственный международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссави, Академию госуправления при президенте РК, Национальную школу администрации Франции.

Трудовую деятельность начал в 1998 году менеджером в частной компании.

В разные годы трудился в частных коммерческих структурах.

В 2007-2013 гг. работал в Алматинском районном суде Астаны.

2013-2014 гг. — руководитель управления совершенствования нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности Департамента политики анализа; руководитель отдела регионального мониторинга и оценки Департамента регионального мониторинга и оценки Министерства регионального развития РК.

В 2014-2016 гг. — замдиректора Департамента межрегионального сотрудничества, анализа и оценки регионов; замдиректора Департамента региональной политики, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики РК.

2016-2018 гг. — заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2018 году был заместителем акима Южно-Казахстанской области, Шымкент.

2018-2019 гг. — заместитель акима Туркестанской области.

С апреля 2019 года по июнь 2021 год являлся управляющим директором – членом правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

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