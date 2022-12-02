Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы

Кадровые назначения

На эту должность впервые он был назначен в январе текущего года.

Фото пресс-службы акимата Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В эту должность впервые он вступил в январе текущего года, сменив на этом посту Бакытжана Сагинтаева.

Досаев Ерболат Аскарбекович родился в Алматы в 1970 году. Окончил Алматинский энергетический институт (1993); Московский государственный технический университет имени Баумана.

Трудовой стаж:

Менеджер МНПП «Искер» (1993-1994);

Заместитель директора МП «Вега» (1994);

Заместитель директора, директор ТОО «Фирма «Акцепт» (1994-1996);

Директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация «Акцепт» (1996-1997);

Заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (02.1997-08.1997);

Председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (08.1997-03.1998);

Советник премьер-министра Республики Казахстан (03.1998-07.1998);

Член Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (12.1999-07.2001);

Вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (07.1998-02.2000);

Вице-министр финансов Республики Казахстан (02.2000-11.2001);

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (11.2011-08.2002);

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-06.2003);

Министр финансов Республики Казахстан, управляющий Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане (06.2003-04.2004);

Министр здравоохранения Республики Казахстан (04.2004-09.2006);

Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (09.2012-01.2013);

Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (16.01.2013-06.08.2014; переназначен - с 04.04.2014);

Министр национальной экономики Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен - с 30.04.2015 - 06.05.2016);

Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (05.2016, переизбран с 11.07.2016-08.2017);

Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (29.08.2017-02.2019);

Председатель Национального Банка Республики Казахстан (25.02.2019-31.01.2022);

Аким города Алматы (с 31.01.2022).

 

 

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Ошибочные действия персонала ТЭЦ могли привести к аварии в Экибастузе – об этом рассказал первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр
На фоне экибастузского ЧП выяснилось, что в Шымкенте готовились выставить на торги сразу три коммунальных предприятия, одно из которых обеспечивает город теплом
Аул Таскешу расположен вплотную к Шымкенту и на приличном удалении от населенных пунктов Сайрамского района, в административном подчинении которого он находится
Иногда обстоятельства могут перевернуть жизнь человека на 180 градусов. Так случилось и с нашей героиней – основательницей общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжековой
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) опубликовали макроэкономический прогноз, предсказав ускорение роста ВВП Казахстана в 2023 и 2024 годах
В IT-школе-лицее им. Магжана Жумабаева начались работы по восстановлению теплоснабжения, после того как на «морозную» проблему обратила внимание местная антикоррупционная служба
Определить уровень владения государственным языком можно при помощи нового сайта. Его создатели – учитель и ученица из Семея
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
Официальные документы не показывают всей правды о голоде 1920-х годов в Казахстане, о бедственном положении беспризорных детей
Родовая символика кочевников – основа геральдики многих европейских стран
Цвет в главной роли
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Обращение к национальным корням
Погружение в чудный мир истории
​​​​​​​Какой портрет – такой тираж!
Сельский инструктор – важное звено
4 декабря впервые отмечается Всемирный день катания на коньках. Дата инициирована Международным союзом конькобежцев. В Казахстане подобный праздник уместнее проводить в конце декабря, когда день рождения отмечает высокогорный каток «Медеу»
С теплотой к теплоснабжению
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Министры четырёх стран встретились в Актау
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Локдаун возвращается в Китай
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
Полиция прокомментировала митинг в столице
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
В крупных городах мира в голосовании участвуют всего 5–7% населения
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Кадровые назначения
Ермек Маржикпаев переназначен акимом Акмолинской области
Кадровые назначения
Нурлан Ногаев вновь назначен акимом Мангистауской области
Указы и распоряжения , Кадровые назначения
Нуржан Нуржигитов остался на посту акима Жамбылской области
Кадровые назначения
Гали Искалиев получил благодарность от имени президента РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]