Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы

На эту должность впервые он был назначен в январе текущего года.

Фото пресс-службы акимата Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В эту должность впервые он вступил в январе текущего года, сменив на этом посту Бакытжана Сагинтаева.

Досаев Ерболат Аскарбекович родился в Алматы в 1970 году. Окончил Алматинский энергетический институт (1993); Московский государственный технический университет имени Баумана.

Трудовой стаж:

Менеджер МНПП «Искер» (1993-1994);

Заместитель директора МП «Вега» (1994);

Заместитель директора, директор ТОО «Фирма «Акцепт» (1994-1996);

Директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация «Акцепт» (1996-1997);

Заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (02.1997-08.1997);

Председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (08.1997-03.1998);

Советник премьер-министра Республики Казахстан (03.1998-07.1998);

Член Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (12.1999-07.2001);

Вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (07.1998-02.2000);

Вице-министр финансов Республики Казахстан (02.2000-11.2001);

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (11.2011-08.2002);

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-06.2003);

Министр финансов Республики Казахстан, управляющий Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане (06.2003-04.2004);

Министр здравоохранения Республики Казахстан (04.2004-09.2006);

Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (09.2012-01.2013);

Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (16.01.2013-06.08.2014; переназначен - с 04.04.2014);

Министр национальной экономики Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен - с 30.04.2015 - 06.05.2016);

Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (05.2016, переизбран с 11.07.2016-08.2017);

Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (29.08.2017-02.2019);

Председатель Национального Банка Республики Казахстан (25.02.2019-31.01.2022);

Аким города Алматы (с 31.01.2022).