Эрдоган пересмотрит границы между Турцией и Грецией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе исторического государственного визита в Грецию накануне предъявил Афинам территориальные претензии, раскритиковал обращение греческих властей с представителями турецкого меньшинства и обвинил Евросоюз в затягивании реализации договора о беженцах, сообщает korrespondent.net.

"Воздушные и морские границы можно было бы улучшить", – сказал Эрдоган.

Еще до отбытия в Афины турецкий президент поставил под сомнение Лозанский договор от 1923 года. По этому договору Греция получила почти все острова в Эгейском море у побережья Турции. С тех пор между Турцией и Грецией не прекращаются споры о точном прохождении границы.

Правительство в Афинах раздраженно отреагировало на претензии Эрдогана, подчеркнув, что его визит должен способствовать "построению мостов, а не стен". Президент Греции Прокопис Павлопулос исключил возможность пересмотра Лозанского договора. "Для нас этот договор не является предметом торга. Он не требует ни пересмотра, ни обновления", – указал он в ходе встречи с Эрдоганом в Афинах.

Эрдоган обвинил власти Греции в том, что они, вопреки договору, не позволяют турецкому меньшинству выбирать муфтиев, а назначают их сами. Президент Турции подчеркнул, что для него защита прав этнических турок является высшим приоритетом. 8 декабря он посетит турецкую общину во Фракии в северной части Греции.

Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний в экономической сфере, вытекающих из заключенного между сторонами пакта о реадмиссии нелегальных мигрантов. Евросоюз не выполнил ни одного из своих обещаний в этой сфере, в то время как Турция выполнила все свои обязательства, сказал Эрдоган. Он, в частности, обвинил ЕС в невыплате обещанной финансовой помощи.

Между тем президент Греции Павлопулос высказался за сближение Турции с Евросоюзом. При этом он, однако, отметил, что Анкара должна соблюдать международные договоры и выполнить условия для дальнейшего сближения с ЕС.

Это первый визит президента Турции в Грецию за последние 65 лет. Эрдоган уже посещал Грецию, однако лишь в должности премьер-министра Турции. При Эрдогане исторически сложные отношений между Турцией и Грецией, несмотря на все трудности, улучшились. Эрдоган поддерживает добрые отношения с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

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