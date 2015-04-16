Эрдоган пожелал Назарбаеву успехов на выборах президента

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы двустороннего сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Эрдоган выразил благодарность за визит Президента Казахстана в Турцию, совершенный в прошлом году, и посещение церемонии инаугурации.
"В непростой мировой экономической ситуации Казахстан сейчас динамично развивается, достигая больших успехов, что нас радует. Также в ближайшее время здесь пройдут президентские выборы, и я желаю Вам больших успехов", – сказал Президент Турции.
Президент Казахстана в своей приветственной речи отметил, что отношения между двумя странами являются дружественными и братскими, находятся на очень высоком уровне.
"Под Вашим руководством за последние 12 лет Турция достигла больших успехов. Она занимает 16-е место в мире по экономическим показателям, что является результатом труда всего народа и Ваших усилий. С Вами прибыла крупная делегация, члены которой сегодня примут участие в двустороннем бизнес-форуме. Уверен, что Ваш визит будет способствовать переходу наших отношений на новый уровень", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Стороны рассмотрели пути углубления связей в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств также затронули актуальные аспекты международной и региональной повестки дня.
Эрдоган выразил благодарность за визит Президента Казахстана в Турцию, совершенный в прошлом году, и посещение церемонии инаугурации.
"В непростой мировой экономической ситуации Казахстан сейчас динамично развивается, достигая больших успехов, что нас радует. Также в ближайшее время здесь пройдут президентские выборы, и я желаю Вам больших успехов", – сказал Президент Турции.
Президент Казахстана в своей приветственной речи отметил, что отношения между двумя странами являются дружественными и братскими, находятся на очень высоком уровне.
"Под Вашим руководством за последние 12 лет Турция достигла больших успехов. Она занимает 16-е место в мире по экономическим показателям, что является результатом труда всего народа и Ваших усилий. С Вами прибыла крупная делегация, члены которой сегодня примут участие в двустороннем бизнес-форуме. Уверен, что Ваш визит будет способствовать переходу наших отношений на новый уровень", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Стороны рассмотрели пути углубления связей в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств также затронули актуальные аспекты международной и региональной повестки дня.