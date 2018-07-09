Эрдоган принес присягу в парламенте Турции

Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу в качестве первого главы турецкого государства периода Президентской Республики, сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".
И. о. председателя парламента Дурмуш Йылмаз передал Эрдогану удостоверение президента Турецкой Республики.
После церемонии присяги Эрдоган сказал: "Все прошло прекрасно на глазах у всего народа. Надеюсь, что и дальше в Турции все будет протекать хорошо".
Из парламента президент направился к мавзолею Мустафы Кемаля Ататюрка. Эрдоган возложил венок в дань уважения основателю Турецкой Республики.
"Вновь заверяем о готовности продолжить усилия по укреплению национального единства и солидарности, развитию и укреплению мощи страны", – сказал Эрдоган в мавзолее Ататюрка.
"По всему маршруту следования кортежа турецкого лидера из Президентского комплекса в парламент Эрдогана приветствовали толпы граждан. Автомобиль главы государства покрылся цветами, которыми его забрасывали жители Турции", – пишет агентство.
Тем самым Турция официально сменила форму правления, превратившись из парламентской в Президентскую Республику, отмечается в информации.
Высшая избирательная комиссия Турции четвертого июля огласила окончательные итоги голосования 24 июня на президентских и парламентских выборах. В поддержку кандидатуры действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовало 26 миллионов 330 тысяч 823 избирателя (52,59 процента).