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Эрдоган призвал мусульманские государства признать Иерусалим столицей Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульманские страны признать Иерусалим столицей Палестины. Об этом он заявил во время выступления на открытии проходящего в Стамбуле саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященного вопросу Иерусалима, сообщает trend.az

Эрдоган отметил, что решение признать Иерусалим столицей Израиля служит интересам радикальных течений.

Глава Турции поблагодарил государства, осудившие решение США о признании Иерусалима столицей Израиля.

Сегодня в Стамбуле проходит саммит ОИС по Иерусалиму, в котором примут участие главы государств стран-членов организации.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. "Я решил, что сегодня настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля", – сказал президент США в своем обращении.

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