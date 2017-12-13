Эрдоган призвал мусульманские государства признать Иерусалим столицей Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульманские страны признать Иерусалим столицей Палестины. Об этом он заявил во время выступления на открытии проходящего в Стамбуле саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященного вопросу Иерусалима, сообщает trend.az.
Эрдоган отметил, что решение признать Иерусалим столицей Израиля служит интересам радикальных течений.
Глава Турции поблагодарил государства, осудившие решение США о признании Иерусалима столицей Израиля.
Сегодня в Стамбуле проходит саммит ОИС по Иерусалиму, в котором примут участие главы государств стран-членов организации.