Эрдоган призвал США "вернуться в правовое русло"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США не выходить за рамки правовых норм в двусторонних отношениях, сообщает aa.com.tr.
"Турция действует, исходя из норм международного права. В Турции нет такого понятия, как игнорирование норм права. Мы приглашаем и США вернуться в правовое русло", – заявил Эрдоган, выступая перед согражданами в городе Трабзон.
Турецкий лидер назвал недопустимыми попытки Вашингтона добиться освобождения арестованного в Турции за шпионаж и связи с террористической организацией FETÖ американского пастора Эндрю Крейга Бронсона посредством введения санкций в отношении членов правительства Турции, попыток дестабилизировать финансовую систему страны и повышения пошлин на экспортируемую Турцией продукцию.
По словам главы турецкого государства, действия администрации США противоречат духу стратегического партнерства между двумя странами.
"Разве мы не вместе в НАТО? Разве мы не стратегические партнеры? Что с вами произошло, почему вы подрываете это партнерство? Если ваш человек (пастор Брансон – прим. авт.) виновен, если он связан с террористическими организациями, то в нашей стране есть правовая система, которая осуществит то, что положено осуществить", – сказал Эрдоган.