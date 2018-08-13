В мире
Эрдоган призвал США "вернуться в правовое русло"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США не выходить за рамки правовых норм в двусторонних отношениях, сообщает aa.com.tr.

"Турция действует, исходя из норм международного права. В Турции нет такого понятия, как игнорирование норм права. Мы приглашаем и США вернуться в правовое русло", – заявил Эрдоган, выступая перед согражданами в городе Трабзон.

Турецкий лидер назвал недопустимыми попытки Вашингтона добиться освобождения арестованного в Турции за шпионаж и связи с террористической организацией FETÖ американского пастора Эндрю Крейга Бронсона посредством введения санкций в отношении членов правительства Турции, попыток дестабилизировать финансовую систему страны и повышения пошлин на экспортируемую Турцией продукцию.



По словам главы турецкого государства, действия администрации США противоречат духу стратегического партнерства между двумя странами.

"Разве мы не вместе в НАТО? Разве мы не стратегические партнеры? Что с вами произошло, почему вы подрываете это партнерство? Если ваш человек (пастор Брансон – прим. авт.) виновен, если он связан с террористическими организациями, то в нашей стране есть правовая система, которая осуществит то, что положено осуществить", – сказал Эрдоган.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп распорядился вдвое повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции. Теперь они составят 50% и 20% соответственно.

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