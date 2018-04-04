Эрдоган "увел" девушку у Путина ради хорошего фото

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе совместного фотографирования с российским лидером Владимиром Путиным, прибывшим с визитом в Анкару, "позаимствовал" у него стоявшую рядом девушку, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Звезда".
Турецкий лидер перед фотографированием заметил, что с его стороны стоят только мужчины, тогда как рядом с Путиным оказались сразу три девушки. Эрдоган попросил одну из участниц встречи перейти на его сторону, чтобы "сбалансировать" фото.
Двухдневный визит в Анкару стал первой зарубежной поездкой российского лидера после победы на президентских выборах. На пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом Путин отметил, что в отношениях России и Турции нет каких-либо провокационных и негативных факторов, которые могли бы сорвать совместные проекты, включая АЭС "Аккую" и "Турецкий поток"; по мнению президента, на сегодняшний день нет ничего, что помешало бы развитию отношений двух стран.
Эрдоган, в свою очередь, заявил, что выбор Путиным Турции в качестве первой страны для визита показывает высокий уровень отношений между Москвой и Анкарой.
