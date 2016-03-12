​Эремурусы Виктора Мосолова

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Любовь Шашкова

Виктора Мосолова и творческую чету Логиновых (Ирина – детская писательница, Олег – фотохудожник) связывали годы дружбы. Виктор Владимирович приезжал к ним в Усть-Каменогорск, они путешествовали по заповедным местам Алтая, по Бухтарме, чудные фото­графии Олега Логинова – свидетельство этих встреч. А еще стихи Ирины, посвященные Виктору Мосолову:

Он любит красоту во всем:

В природе, в женщине, в картине,

И в книгах пишет он о том,

Как подобает то мужчине.

Он пишет книги от души,

И для души, которой понят…

А начиналось все, когда молодые биологи работали в Алма-Ате. Ирина Логинова вспоминает:

– Супруг мой, Олег Логинов, пригласил к себе в террариум на работу в качестве помощника известного змеелова, писателя Виктора Мосолова. Там он имел возможность и писать свои рассказы. Дружба Виктора с Олегом была долгой, с 1986 года до последнего дня... Сейчас ищу его письма и фотографии в личных архивах. Книгу мою «Осторожно, в чемодане гадюка!» (Ядовитый роман) хотели издать с его предисловием – не получилось. Но я посвятила ее Виктору Мосолову. В главе «Змеи – почтой», рассказывающей о различных способах переправлять змей на любые расстояния, есть фрагмент из книги Виктора «Кто живет в пустыне». Он описывает, как они с помощником пытались отправить змей в почтовом ящике, чистосердечно подписав его «Гадюки», и, естественно, везде получали отказ. И только сменив надпись на «Рептилии», удалось обмануть бдительность почтовиков. «Что такое рептилии?» – осведомились на почте. – «Сухофрукты», – был ответ.

Сегодня нашего друга Виктора Мосолова нет с нами, но о нем напоминают не только книги, но и расцветаю­щие в городе на Иртыше эремурусы. Казахстанские ботаники уже давно пропагандируют интродукцию (введение в культуру) наших местных видов растений, особенно эремурусов. Как видим, южные эремурусы прекрасно могут расти и в других регионах Казахстана и украшать наши парки и приусадебные участки.

Растение это неприхотливо, не требует особого ухода и даже полива, но зато как красиво и долго цветет. Бенгальские свечи гигантских соцветий радуют почти полтора месяца. Есть и другие виды эремурусов, и тогда фейерверк цветения может продолжаться с ранней весны до осени. Кстати, народный писатель Казахстана Максим Зверев выращивал эремурусы у себя на приусадебном участке в Алма-Ате еще в 70-е годы.

Эремурусы не только декоративные, но и лекарственные растения. А еще из их толстого и мясистого корневища, похожего на осьминога, в Центральной Азии издавна получают клей – ширяш, который добавляют в саманные кирпичи, в результате чего они становятся прочными и долговечными. Многие древние дворцы и минареты в Самарканде, Бухаре и других азиатских городах построены именно из таких кирпичей, поэтому и стоят до сих пор в хорошей сохранности.

В Казахстане много красивейших дикорастущих растений, которые стали исходным материалом выведенных в Европе «химер» – искусственно полученных гибридов, часто уродливой формы, которые нам продают за бешеные деньги. Но дикие, не менее прекрасные растения можно просто взять в природе, и при должном оформлении и уходе они будут восхищать и радовать нас, что подтверждает великолепное цветение гигантских эремурусов в усть-каменогорском парке «Жастар». Это подарок Виктора Мосолова нашему городу. За ними Виктор поднимался в горы любимого им Заилийского Алатау, как всегда с рюкзаком за плечами в мае месяце – месяце его рождения…

Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

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