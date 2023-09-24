Ереван против создания коридора из Азербайджана в Турцию

В мире
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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил об опасности создания на территории республики экстерриториального коридора, который свяжет западные районы Азербайджана с Нахичеванью и Турцией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

Фото: Независимая газета

«Риторика Азербайджана параллельно применению силы как против Армении, так и против народа Нагорного Карабаха показывает, что следующей целью может стать навязывание Армении экстерриториального коридора, который пройдет по территории Армении, но будет вне нашего контроля. Это неприемлемо для нас и должно быть неприемлемо для международного сообщества», - сказал он на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Армения видит явное намерение вовлечь нас в военные действия, расширить их географию в сторону нашей суверенной территории. Так называемая "коридорная логика", выдвигаемая Баку и их скрытыми и открытыми спонсорами, направлена на подрыв суверенитета и территориальной целостности Армении, оправдание ее территориальных претензий», - заявил Мирзоян.

Он добавил, что, несмотря на все вызовы, Армения продолжает участвовать в переговорах по урегулированию отношений с Азербайджаном и установлению прочного мира, и поддерживает усилия международных партнеров в этом направлении.

#Азербайджан #Армения #Карабах

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