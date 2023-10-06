«Эрис» пришел

Большой брифинг дала в Службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният. В стране бушуют все респираторные вирусные инфекции, в том числе коронавирус, которым с начала года заболели более 11 тыс. человек.

Почти половина из этих случаев не подтверждена ПЦР-тестированием, врачи ставят диагноз на основе дифференциальной диагностики. Но ПЦР-тесты в лабораториях имеются, заверила министр. Также в наличии 215 тыс. доз китайской и американской вакцин от COVID-19, и по желанию или по показаниям любой может пройти вакцинацию.

– В Казахстане ежемесячно проводят генетические исследования циркулирующего коронавируса. Нам необходимо знать, пришел ли в страну новый штамм с другой клинической картиной заболевания. По последним данным, в Казахстане зарегистрирован штамм «омикрона» под названием «эрис», – сообщила Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов.

Что касается такого высокозаразного заболевания, как корь, то таких случаев стало больше с сентября. Всего же с начала года зарегистрировано 7 540 заболевших, 83% из которых – дети до 14 лет. На онлайн-обучение даже отправлены 1–4-е классы одной из школ Алматы.

Волнующий многих вопрос – обязательное посещение терапевта, чтобы взять направление к узким специалистам. По словам министра, в прошлом году были внесены изменения, и в ряде случаев, особенно экстренных, пациенты могут попасть к профильным специалистам без направления участкового врача. Кроме того, справки, рецепты, направления на анализы можно получить у участковой медсестры.

Отвечая на вопрос о нападениях на врачей, глава Минздрава сообщила, что еще в 2021 году был разработан законопроект, где усилены права медработников, защищена их профессиональная деятельность, повышен статус медика, предусмотрены спецнаграды, и сейчас он находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.

В 2023 году финансирование медицинских услуг увеличено до 2,5 трлн тенге. В результате увеличились объемы финансирования стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, повышены тарифы по онкологии, родовспоможению и скорой помощи. В рамках поручений Главы государства по повышению эффективности оказания медпомощи населению министерством проводится комплексная работа.