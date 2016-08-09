Еркеш Шакеев: Мой сын погиб в результате несчастного случая

Известный казахстанский композитор Еркеш Шакеев выступил с обращением к СМИ и согражданам, в котором официально заявил, что его сын Сафар погиб в результате несчастного случая, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Я, Еркеш Шакеев, ваш соотечественник, потерявший своего любимого старшего сына Сафара, в целях защиты моей семьи от психологически травмирующих последствий трагического события обращаюсь к СМИ( также Youtube, Гугл и т. п.) и некоторым согражданам с убедительной просьбой удалить из всех видов соцсетей шокирующие видео, репортажи и редкие негативные комментарии к ним. Прошу Вас проявить свои лучшие человеческие качества и откликнуться на мою просьбу!
Я по-прежнему люблю людей, так как всю свою жизнь по призванию и воспитанию делал это не напоказ, а с искренней уверенностью, что пришел в этот мир для того, чтобы радовать сердца и облегчать им непростой земной путь. Прошу Вас всех не остаться равнодушными к моей просьбе!" – говорится в обращении.
"Я благодарен всем, кто принял участие в поисках моего сына и теплыми словами и искренним сопереживанием помогает мне и моей семье пережить страшное горе, внезапно постигшее нас.
Также в целях исключения всевозможных домыслов официально заявляю, что мой сын Сафар Шакеев погиб в результате несчастного случая, так как, не зная опасности местных условий, оказался на одном из самых опасных участков реки Весновка. Прошу общественность принять активные братские и гражданские действия с призывом к милосердию в отношении всех СМИ и тех граждан, кто не откликнется на мои тревоги за судьбу семьи", – написал Еркеш Шакеев.
"Будьте счастливы. Пусть никого из вас не постигнет такая участь. Пусть то тепло, которое вы подарили моему сыну, хранит ваших деток! Пусть Всевышний бережет ваши семьи!" – добавил композитор.
Напомним, Сафар Шакеев пропал
утром 16 июля. 25-летнего парня в последний раз видели в 7 утра в центральном отделении одного из банков на проспекте Аль-Фараби. В его поисках приняли участие
160 полицейских и 60 волонтеров. За информацию о местонахождении Сафара Шакеева было объявлено вознаграждение
в размере 10 миллионов тенге.
Позже с обращением к предполагаемым похитителям выступила
мама Сафара – Жибек Шакеева.
В поисках Сафара Шакеева был задействован вертолет
. В четверг, 28 июля, тело
молодого человека было обнаружено в реке Есентай в Алматы примерно в 11 часов дня. Документы и его личные вещи находились при нем. Была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.
Сафар Шакеев родился 2 сентября 1991 года в Кокшетау, в семье известного казахстанского композитора, поэта-песенника и автора-исполнителя Еркеша Шакеева и экономиста Жибек Шакеевой.