Еркин Габбасов завоевал первое «золото» для Казахстана на Азиатских Параиграх

Фото: пресс-служба Минтуризма

На Азиатских Параиграх в Айчи-Нагоя Еркин Габбасов стал чемпионом в дисциплине R1, стрельба из пневматической винтовки на 10 м, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Казахстанский спортсмен набрал 249,1 очка, установил рекорд соревнований и завоевал лицензию на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Второе место занял представитель Южной Кореи Пак Джинхо (248 очков), третье — Ли Джанхо (226 очков).

В министерстве отметили, что ранее Еркин Габбасов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по парапулевой стрельбе на Паралимпийских играх.