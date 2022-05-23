Ерлан Алдажуманов назначен заместителем председателя КНБ – директором Погранслужбы

Распоряжением Главы государства Алдажуманов Ерлан Ергалиулы назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Пограничной службы. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.
Ерлан Алдажуманов в разные годы работал заместителем начальника пограничной заставы, пограничных отрядов; заместителем начальника Регионального управления; заместителем командующего пограничными частями Регионального управления; Первым заместителем директора - начальником Главного штаба Пограничной службы КНБ Республики Казахстан (11.2014 - 09.2019); начальником Регионального управления «Оңтүстік» Пограничной службы КНБ Республики Казахстан (09.2019 - 23.05.2022); заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК – директором Пограничной службы (с 23.05.2022).