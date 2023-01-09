Ерлан Альжан назначен заместителем председателя АЗРК

Ранее он работал главным экспертом, руководителем Управления контроля и претензионно-исковой работы Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

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Распоряжением главы государства Альжан Ерлан Ибрагимулы назначен заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Ерлан Альжан в 2008 году окончил Карагандинский институт актуального образования "Болашак" по специальности "юриспрудения", в 2014 году Карагандинский университет "Болашак" по специальности "финансы", в 2018 году - Региональный социально-инновационный университет по специальности "магистр юридических наук".

Трудовую деятельность начал в 2009 году ведущим специалистом отдела документирования и регистрации населения Управления юстиции по городу Караганда.

С 2011 по 2012 годы работал главным специалистом-секретарем судебного заседания Канцелярии Шетского районного суда №2 Канцелярии областного суда Карагандинской области.

С 2012 по 2013 годы работал главным специалистом отдела расследований и правового обеспечения Антимонопольной инспекции Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции по Карагандинской области.

С 2013 по 2014 годы работал экспертом, главным экспертом Управления по исковой работе Департамента юридической службы Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство).

С 2014 по 2019 годы работал главным экспертом, руководителем Управления контроля и претензионно-исковой работы Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.