Ерлан АЙТАЛИЕВ: Мы открыты для любых инициатив от частного сектора 814 Интервью вела Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

– Инвестиционный фонд Казахстана существует более 10 лет, за это время организация поменяла несколько руководителей, и, соответственно, изменялись цели и задачи фонда. В прошлом году ИФК был передан в управление национальному холдингу «Байтерек». Что изменилось, и какие сегодня задачи стоят перед инвестфондом?

– Начну с того, что на первоначальном этапе работы ИФК основной целью являлось содействие в реализации индустриально-инновационной политики Республики Казахстан. Фонд привлекал инвестиции в перспективные проекты, оказывал финансовую поддержку инициативам частного сектора по созданию конкурентоспособных производств в несырьевом секторе экономики. Прямое участие в акционерном капитале той компании, в которую вкладывались инвестиции, и было главным инструментом фонда. То есть ИФК финансировал инвестиционные проекты путем покупки долей участия новых организаций. Сегодня, когда фонд входит в группу компаний холдинга «Байтерек», основной задачей является оздоровление имеющихся инвестиционных проектов.

В связи с этим в 2013 году акционером было принято решение о передаче «токсичных» кредитов из Банка развития Казахстана (дочерняя организация холдинга «Байтерек») в ИФК. Таким образом, на баланс ИФК были переданы 35 проблемных кредитов БРК. Для нас же эта сделка – очередной опыт в части работы со стрессовыми активами. Сейчас, по сути, у нас два портфеля – Банка развития Казахстана и наш собственный, инвестиционный, состоящий из тех активов, которые фондом ранее были возвращены.

– То есть Инвестиционный фонд Казахстана сейчас занимается возвратом ранее вложенных государством средств в инвестиционные проекты? Если «да», то какие предприятия удалось вернуть?

– Необходимо отметить, что ситуация с каждым проектом, находящимся на балансе фонда, уникальна, поэтому не существует какого-то единого шаб­лона по возврату средств. В связи с этим руководством фонда используются различные методы – это может быть и реструктуризация займа, дополнительное финансирование, привлечение инвесторов, проведение претензионно-исковой деятельности и много других инструментов.

Так, например, по проектам Банка развития в 2013–2014 годах мы вернули свои активы на сумму порядка 19,5 миллиарда тенге. Это такие проекты, как транспортно-логистический центр в Алматы. Мы нашли инвестора, который вложил туда деньги и смог обеспечить бесперебойную работу и социальную стабильность, поскольку те люди, которые там трудились, там же и остались. Это – 380 человек. Следующий проект – цементный завод АО «ACIG» в Хантауском районе Жамбылской области. Объект был недостроен. Компания «Юг Цемент Строй», которая выступила инвестором, завершила строительство и уже получает необходимый для производства цемента материал – клинкер. То же самое можно сказать и относительно ряда других проектов, среди которых – «Силициум Казахстан» в Караганде, завод «Биохим» в Северо-Казахстанской области, активы группы компании «Богви», а также завод по производству керамической плитки в ЮКО.

Из некоторых проектов, которые были в портфеле ИФК, мы осуществили выход. При этом суммарный возврат инвестиций превысил 1 миллиард тенге. Речь идет об АО «Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов» с инвестиционным доходом в 400 миллионов тенге, а также о проекте «Казгеокосмос» на сумму 410 миллионов тенге и Eurasiaflor – 414 миллионов тенге. В результате ИФК получил небольшой инвестиционный прирост.

– Но ваша головная структура – холдинг «Байтерек» – ставит перед фондом еще и задачу по оздоровлению проблемных активов? Как происходит процесс оздоровления предприятий?

– Являясь институтом развития, мы в первую очередь заинтересованы в оздоровлении проектов, находящихся в портфеле фонда. Как мною было отмечено, каждый проект уникален, и инструменты, которые мы применяем, в первую очередь направлены на то, чтобы оздоровить проект, то есть ввести в строй, трудоустроить людей, выйти на проектную мощность и таким образом осуществить возврат вложенных средств.

Надо сказать, что за прошедший период фондом была проделана большая работа по оздоровлению проектов, и вот уже сегодня есть первые результаты.

Как вы, наверное, знаете, в октябре текущего года нами был запущен завод по производству кремния в Карагандинской области. Это небезызвестный Silicium Kazakhstan. Данный проект с 2013 года бездействовал. Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», входящая в группу «Самрук Казына», выступила инвестором. Новый стратегический партнер вложил в первоначальные процедуры оздоровления предприятия более 1,4 миллиарда тенге. Эти средства были направлены на оплату труда сотрудников предприятия, обеспечение сохранности имущественного комплекса, проведение технического аудита, осуществление пуско-наладочных и восстановительных работ. Еще хочу обратить внимание на тот факт, что были возвращены специалисты, ранее работавшие там. Надо учитывать, что мастера по кремнию – редкая в нашей стране специальность, да и во всем мире такие специалисты на вес золота. Таким образом, были сохранены рабочие места, а это порядка 300 человек, что актуально в целом для региона. В планах нового инвестора – запуск второй печи и выход на производственную мощность предприятия, которая составляет 25 тысяч тонн готовой продукции в год. Кроме этого, запуск предприятия имеет еще и мультипликативный эффект за счет развития смежных отраслей в регионе. В частности, возобновится горнорудное производство на месторождении Актас, где добывается кварц – основное сырье для производства кремния. Также АО «Казахстан инвест комир» производит в Караганде так называемый спецкокс – еще один компонент для производства металлического кремния. Таким образом будет развита логистика и улучшится промышленная инфраструктура в регио­не, а сотни людей получат постоянную работу.

Еще один проект, который мы запус­тили в уходящем году, – это мясокомбинат в Щучинске. Мы привлекли ТОО «Kazbeef». Компания вложила средства для запуска предприятия, и уже в мае была выпущена первая продукция. Сегодня на мясокомбинате работает порядка 50 человек. Данное предприятие является первым отечественным производителем изделий из мраморного мяса.

Один из последних проектов, который мы запустили в ноябре текущего года, – текстильные предприятия группы компаний Textiles kz в Шымкенте. Это две фабрики – АО «Ютекс» и АО «Меланж», осуществляющие полный цикл производства текстильной продукции – от хлопко-волокна до выпуска готовой продукции. Эти проекты тоже были в свое время в Банке развития Казахстана, привлекали займ, но не смогли его обслуживать. Основной причиной остановки предприя­тий послужил резкий скачок стоимости основного сырья – хлопка – на мировых рынках, что отрицательно повлияло на финансовую ситуацию компании. Четыре года оба предприятия простаивали. ИФК был разработан план оздоровления текстильных производств, результатом которого стал их запуск. Сейчас здесь работает более 400 человек, а после выхода на полную производственную мощность текстильных предприятий численность трудоустроенных здесь увеличится в 5 раз. Уже заключены долгосрочные конт­ракты с поставкой готовой продукции казахстанским национальным компаниям. То есть с запуском предприя­тий на юге страны будет восстановлен текстильный кластер.

Еще один проект – предприятие «Азия Керамик», также в Шымкенте. Это завод по выпуску керамической плитки. У нас, в Казахстане, таких заводов нет. И данное производство тоже простаивало 4 года. Глава государства во время рабочего визита в Шымкент весной текущего года дал поручение: найти инвесторов для запуска завода. В рамках исполнения этого поручения в судебном порядке предприятие было взыскано и передано на баланс ИФК. Параллельно нами проводилась работа по поиску инвестора как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Результатом стало привлечение к данному проекту местных инвесторов в лице крупной компании ТОО «НПО «Зерде», которая по достигнутым договоренностям вложит в завершение и запуск завода порядка 3 миллионов долларов собственных средств. Весной следующего года перспективное производство планируется запустить, что позволит обеспечить постоянной работой около 120 человек.

Вот основные наши достижения уходящего года.

Как вы видите, при работе с проектами нам приходится принимать решения с учетом многих факторов – финансовых, социальных и прочих. Хотелось бы отметить, что мы открыты для любых инициатив частного сектора по участию в оздоровлении наших проектов. ИФК владеет всем набором инструментов, необходимых для возобновления работы тех предприятий, которые попали в сложную ситуацию на привлекательных условиях, как для потенциальных инвес­торов, так и для фонда.





