Ерлан Идрисов назначен послом РК в Великобритании и Северной Ирландии
Указом Главы государства Ерлан Идрисов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Идрисов Ерлан Абильфаизович родился в 1959 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР.
1981–1985 годы – референт-переводчик объединения "Тяжпромэкспорт" Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям, город Карачи (Пакистан); 1985–1990 годы – второй секретарь консульского отдела, первый секретарь – помощник министра, заведующий отделом печати и информации, советник по международным экономическим отношениям, заведующий отделом государственного протокола Министерства иностранных дел Казахской ССР; В 1991 году – сотрудник группы внешней политики Посольства СССР в Индии; 1992–1995 годы – первый секретарь Постоянного представительства Республики Казахстан при ООН; 1995–1996 годы – начальник управления стран Америки, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан; 1996–1997 годы – помощник Президента Республики Казахстан; 1997–1999 годы – первый заместитель министра, директор департамента, вице-министр иностранных дел Республики Казахстан; 1999–2002 годы – министр иностранных дел Республики Казахстан; С января по июнь 2002 года – первый вице-министр иностранных дел Республики Казахстан; 2002–2007 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству; 2007–2012 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, в Федеративной Республике Бразилия по совместительству; С сентября 2012 года – министр иностранных дел Республики Казахстан, переназначен – с апреля 2014 года; переназначен – с 30 апреля 2015 года и с 13 сентября 2016 года; 28 декабря 2016 года – указом Президента освобожден от должности министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу. 30 декабря 2016 года назначен послом Республики Казахстан в Великобритании. 15 февраля 2017 года назначен послом Республики Казахстан в Великобритании и Северной Ирландии.
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