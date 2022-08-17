Ерлан Идрисов освобожден от должности посла Казахстана в Великобритании

Ерлан Идрисов освобожден от должностей посла Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также в Исландии, Ирландии по совместительству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Указом Главы государства Идрисов Ерлан Абильфаизович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.