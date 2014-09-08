Политика Ерлан Идрисов провел встречу с руководителями дипломатических миссий ЕС Ануар КАЛМЫКОВ

Встреча состоялась накануне заключительного 8-го раунда переговоров по новому соглашению между Республикой Казахстан и Европейским Союзом, так что широкий круг тем, поднятых в ходе беседы главы казахстанского МИД с иностранными дипломатами, включал в себя и этот вопрос. Как отметил Е. Идрисов, переговорные команды сторон к "финишной прямой" подошли с хорошими результатами и продолжают усиленно работать, чтобы в ходе предстоящих переговоров окончательно согласовать проект соглашения.



– Новое соглашение будет иметь всеобъемлющий характер, будет отражать существующее зрелое и равноправное партнерство между Казахстаном и ЕС, основанное не только на общих интересах, но и на общих ценностях, на взаимопонимании, взаимоуважении и взаимной выгоде. Оно должно стать прочной основой для вывода сотрудничества Казахстана со странами ЕС на более высокий уровень, – отметил министр, добавив, что парафирование соглашения запланировано на осень сего года.



Отмечалось, что ключевым элементом документа является модернизированный торгово-инвестиционный раздел, учитывающий перспективу присоединения Казахстана к Всемирной торговой организации, а также развитие Таможенного союза, Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза. Казахстан и ЕС также согласились, что в дополнение к новому соглашению в будущем могут быть разработаны и приняты "дорожные карты" и секторальные соглашения об углублении сотрудничества в конкретных областях.



Как подчеркнул Е. Идрисов, в свете задач, поставленных Президентом РК в Стратегии "Казахстан-2050", Астана придает особое значение развитию таких сфер сотрудничества, как инновации, наука, образование и конкурентоспособность. В частности, наша страна заинтересована в отдельном соглашении с ЕС по науке, технологиям и инновациям.



В брифинге для послов также приняла участие министр по делам экономической интеграции Жанар Айтжанова. Она проинформировала о деталях переговорного процесса, заявив, что по многим позициям договоренности уже достигнуты, а также добавила, что соглашение предусматривает вступление в силу раздела по торговле и инвестициям после вступления Казахстана в ВТО.



Глава представительства Европейского союза в РК посол Аурелия Бушез в свою очередь отметила важность скорейшего завершения переговоров по соглашению, включая раздел по торговле и инвестициям.



Обсудили участники встречи и вопросы либерализации визового режима с ЕС. Так, отмечалось, что в условиях интенсификации взаимных поездок граждан, роста политических, экономических, деловых, культурных и бизнес-контактов между Астаной и столицами европейских государств сотрудничество в области упрощения визового режима приобретает все большую актуальность. Этот вопрос входит в повестку дня регулярных заседаний двусторонних структур сотрудничества Казахстан – ЕС, начиная с 2008 года, а с 2011 года визовая тема также обсуждается в рамках переговоров по новому Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.



Как подчеркнул Е. Идрисов, Астана ведет последовательную работу по облегчению визового режима для граждан Казахстана на глобальном уровне, и облегчение процедур получения виз в шенгенскую зону и в Европу в целом является важнейшим приоритетом.



Представляя в рамках встречи кандидатуру Казахстана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы, Е. Идрисов подчеркнул, что избрание на этот пост относится к числу важнейших внешнеполитических задач страны, и сейчас ведется активная работа по продвижению заявки. Также глава МИД РК напомнил, что Казахстан, как страна, председательствовавшая в ОБСЕ в 2010 году и организовавшая исторический саммит в Астане, придает большое значение дальнейшему сотрудничеству в рамках Организации во всех трех измерениях с особым акцентом на транснациональные угрозы безопасности, экономико-экологическое измерение и региональное сотрудничество. В связи с этим, а также с учетом эволюции сотрудничества и выхода его на качественно новый уровень министр изложил видение трансформации механизма этого взаимодействия.

