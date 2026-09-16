Ерлан Карин назвал три приоритета внутренней политики Казахстана

В их числе – продвижение конституционных ценностей, формирование новой общественной этики и развитие человеческого капитала через образование, науку и технологии

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Вице-президент Ерлан Карин в своем Telegram-аккаунте рассказал о ключевых приоритетах внутренней политики Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

«Первый – конституционные ценности. Они составляют основу стратегического курса реформ Президента Касым-Жомарта Токаева. Это верховенство Закона и Порядка, общенациональное единство, межэтническое и межконфессиональное согласие, ценности культуры и образования, науки и инноваций, трудолюбия и прогресса, забота об окружающей среде, ответственный и созидательный патриотизм.

Профильные органы должны сосредоточиться на последовательной реализации Указа Президента «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики РК» и Плана мероприятий по продвижению Конституции, принятого по поручению Главы государства.

Предстоит системная экспертно-методическая, информационная и культурно-просветительская работа по разъяснению основных положений Конституции и популяризации конституционных ценностей.



Второй – новая общественная этика. Речь идет об укоренении в обществе прогрессивных норм и моделей поведения, укреплении собственной ценностной основы, противодействии архаизации общественной жизни и попыткам подмены исторических фактов.

Особое внимание должно быть уделено практическому воплощению принципа «Закон и Порядок», качественной реализации проекта «Таза Қазақстан» и программы воспитания «Адал азамат». Необходимы новые подходы и форматы работы.

В частности, масштабирование президентской инициативы «Таза Қазақстан» через создание единой цифровой платформы, внедрение национального стандарта чистоты и рейтинга регионов по чистоте.



Третий – устремленность в будущее. Здесь фокус – на развитии человеческого капитала через науку и образование, инновации и технологии, культуру и просвещение. Концептуальный вектор задан стратегическими документами, инициированными Главой государства. Это прежде всего «Қазақстан балалары», «Читающая нация», «Digital Qazaqstan» и другие. Основная цель – сильное государство и прогрессивное общество, которое с оптимизмом смотрит в будущее.



Таким образом, все три приоритета отвечают на главный вопрос: какое общество мы строим и в какой стране будем жить. Для этого необходимо следовать созидательной повестке и конституционным ценностям», – говорится в публикации.