Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби

Культура,История,Наука
Айман Аманжолова
корреспондент

Вице-Президент принял участие в работе международного симпозиума «Философия. Этика. Будущее», посвященного философскому и научному наследию Абу Насыра Аль-Фараби, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: www.akorda.kz

Инициативу о проведении на постоянной основе симпозиума по наследию Аль-Фараби выдвинул Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В этом году научный форум проходит в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби в Алматы.

На церемонии открытия Ерлан Карин зачитал приветственный адрес Главы государства. В своем обращении к участникам форума Президент отметил важность глубокого изучения и популяризации прогрессивных идей великих мыслителей среди подрастающего поколения, а также их осмысления в контексте современной науки.

«Аль-Фараби продвигал непреходящие общечеловеческие ценности, оставив после себя уникальное наследие. Его учение о благоразумном человеке и добродетельном обществе никогда не утратит своей актуальности. Воззрения аль-Фараби в полной мере созвучны идеям «Таза Қазақстан» и «Адал азамат», ставшим неотъемлемой частью нашей национальной идентичности», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Выступая перед участниками симпозиума, Вице-Президент отметил, что идеи аль-Фараби обретают особую актуальность в нынешнюю эпоху глобализации и технологического прогресса. По словам Ерлана Карина, наследие таких выдающихся мыслителей, как Аль-Фараби, Ходжа Ахмед Яссауи и Абай, представляет большой интерес для научного сообщества и имеет огромное значение для укрепления духовно-нравственных основ общества.

Кроме того, Вице-Президент подчеркнул, что симпозиум, посвященный идеям Аль-Фараби, приобретет статус традиционной научной площадки.

«Президент поручил на постоянной основе проводить международные симпозиумы, посвященные наследию Яссауи и Аль-Фараби, в Туркестане и Алматы. Теперь эти мероприятия будут проходить поочередно раз в два года. Таким образом, исследование нашего стратегического и духовного наследия выходит на системный и институциональный уровень. Другими словами, Казахстан приступил к последовательному и комплексному изучению, а также продвижению своего исторического и духовного наследия, что свидетельствует о качественных изменениях в сфере просвещения», – сказал Ерлан Карин.

В ходе форума участники обсудили роль философского учения Абу Насыра Аль-Фараби в контексте глобального гуманитарного диалога и продвижения общечеловеческих ценностей.

В работе мероприятия приняли участие более 150 отечественных и зарубежных ученых, исследователей, экспертов, а также представители ведущих международных организаций.

 

#Казахстан #Карин #история #АльФараби

Популярное

Все
Русская девушка с казахской душой
Дорога в меднорудный край
Язык как секретный код гостеприимства
Когда смартфон становится уязвимым
Гражданский кодекс: от многолетних дискуссий – к практической работе
Дай лапу, друг!
Обесцененная болезнь
Клубок счастья
Нас воспитывают, мы воспитываем
Каждому народу есть что рассказать
Точка роста на карте страны
Школьники Алматы покоряют Кремниевую долину
В Европе около 20 рейсов за сутки получили сообщения об угрозе взрыва
Где родились, там и пригодились
Народная цифровая экономика: новый этап трансформации государства
Артефакт, ставший брендом страны
Инвестиции в творческий потенциал нации
Олжас Бектенов провел совещание по «Долине ЦОДов»
Полиция и спасатели эвакуировали 15 граждан Таджикистана из автобуса
Экспорт сигарет впервые превысил объём продаж в Казахстане
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
Криштиану Роналду забил 985-й гол в карьере
С ветерком по автостраде
Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна
Задачи на долгосрочную перспективу
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
В США приостановили лотерею грин-карт на 2027 год
Токаев призвал к финансовой и всесторонней поддержке Совета старейшин ОТГ
Оперу «Тоска» в постановке Стефано Пода представили в Алматы
Казахстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество по охране воздуха
Токаева проводили в аэропорту Анкары
Археологические находки Казахстана представят на выставке в Париже
Казахстан получил один из самых высоких урожаев зерна за 15 лет
В Астане прошла литературная встреча, посвящённая роману Абиша Кекилбаева
Турсынбек Кабатов и Nazima поддержали акцию МЧС
В Алматы открылась международная выставка «Бесконечные облака Шёлкового пути»
Казахстанские компании заключили соглашения на $95 млн в Кыргызстане
Президент: Необходимо ускорить принятие Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации
Укрепление солидарности на пространстве ОТГ
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Распоряжение Главы государства о назначении
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Токаев назначил заместителя министра обороны
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира

Читайте также

В Алматы прошел круглый стол по вопросам музыкального насле…
Глава государства поздравил Нурлана Онербаева с 65-летием
Казахстанские учёные могут пройти стажировку за рубежом
Оперу «Тоска» в постановке Стефано Пода представили в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]