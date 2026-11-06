Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби

Вице-Президент принял участие в работе международного симпозиума «Философия. Этика. Будущее», посвященного философскому и научному наследию Абу Насыра Аль-Фараби, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: www.akorda.kz

Инициативу о проведении на постоянной основе симпозиума по наследию Аль-Фараби выдвинул Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В этом году научный форум проходит в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби в Алматы.

На церемонии открытия Ерлан Карин зачитал приветственный адрес Главы государства. В своем обращении к участникам форума Президент отметил важность глубокого изучения и популяризации прогрессивных идей великих мыслителей среди подрастающего поколения, а также их осмысления в контексте современной науки.

«Аль-Фараби продвигал непреходящие общечеловеческие ценности, оставив после себя уникальное наследие. Его учение о благоразумном человеке и добродетельном обществе никогда не утратит своей актуальности. Воззрения аль-Фараби в полной мере созвучны идеям «Таза Қазақстан» и «Адал азамат», ставшим неотъемлемой частью нашей национальной идентичности», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Выступая перед участниками симпозиума, Вице-Президент отметил, что идеи аль-Фараби обретают особую актуальность в нынешнюю эпоху глобализации и технологического прогресса. По словам Ерлана Карина, наследие таких выдающихся мыслителей, как Аль-Фараби, Ходжа Ахмед Яссауи и Абай, представляет большой интерес для научного сообщества и имеет огромное значение для укрепления духовно-нравственных основ общества.

Кроме того, Вице-Президент подчеркнул, что симпозиум, посвященный идеям Аль-Фараби, приобретет статус традиционной научной площадки.

«Президент поручил на постоянной основе проводить международные симпозиумы, посвященные наследию Яссауи и Аль-Фараби, в Туркестане и Алматы. Теперь эти мероприятия будут проходить поочередно раз в два года. Таким образом, исследование нашего стратегического и духовного наследия выходит на системный и институциональный уровень. Другими словами, Казахстан приступил к последовательному и комплексному изучению, а также продвижению своего исторического и духовного наследия, что свидетельствует о качественных изменениях в сфере просвещения», – сказал Ерлан Карин.

В ходе форума участники обсудили роль философского учения Абу Насыра Аль-Фараби в контексте глобального гуманитарного диалога и продвижения общечеловеческих ценностей.

В работе мероприятия приняли участие более 150 отечественных и зарубежных ученых, исследователей, экспертов, а также представители ведущих международных организаций.