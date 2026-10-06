Ерлан Карин провел встречи с участниками заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Общество

В рамках XXIV заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Вице-Президент – руководитель Секретариата Съезда Ерлан Карин провел ряд двусторонних встреч, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В числе затронутых тем были повестка предстоящего заседания и дальнейшее развитие сотрудничества в рамках Съезда.

На встрече с Председателем Управления мусульман Кавказа, Шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде отмечен его многолетний личный вклад в становление Съезда и развитие межрелигиозного диалога. Ерлан Карин подчеркнул значимость его участия в продвижении идей мира, взаимного уважения и согласия.

Советник Верховного имама Аль-Азхара по международному сотрудничеству Абдулрахман Муса передал Президенту Касым-Жомарту Токаеву приветствие и добрые пожелания Верховного имама Аль-Азхара. В ходе беседы также обсуждены перспективы развития взаимодействия Казахстана с Аль-Азхаром, в том числе в сфере религиозного образования, просвещения и межрелигиозного диалога.

С заместителем Генерального секретаря Всемирной исламской лиги Абдулрахманом Абдуллой Аль-Заидом рассмотрено многолетнее участие Лиги в Съезде и ее вклад в развитие межрелигиозного диалога. Ерлан Карин отметил важность дальнейшей поддержки деятельности форума и его практических инициатив.

На встрече с заместителем Генерального секретаря Англиканского сообщества, епископом Джо Бейли Уэллс отмечены многолетнее участие сообщества в работе Съезда и ее личный вклад в развитие форума. Также выражена надежда на участие Архиепископа Кентерберийского Сары Малалли в работе IX Съезда, который пройдет в Астане в 2028 году.

Зарубежные собеседники также поздравили Казахстан с принятием новой Конституции.

#Ерлан Карин #религия #съезд

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