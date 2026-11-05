Ерлан Карин: Сохраняется устойчивая тенденция снижения числа ходатайств о выходе из гражданства

Вице-Президент провел заседание Комиссии по вопросам гражданства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По итогам заседания Главе государства будет внесено предложение о приеме в гражданство Казахстана 255 человек.

Комиссия также будет рекомендовать удовлетворить ходатайства 43 человек о выходе из казахстанского гражданства.

По словам Вице-Президента, тенденция сокращения числа лиц, желающих выйти из гражданства Казахстана, сохраняется на протяжении последних лет.

Так, за последние 8 лет количество ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось почти в 40 раз, что, в свою очередь, является свидетельством высокого уровня социального оптимизма в нашей стране.

«Как отмечал Президент Касым-Жомарт Токаев, сила нашего паспорта укрепляется год от года, что говорит о растущей привлекательности нашей страны. По данным различных индексов, казахстанский бирюзовый паспорт является самым сильным в регионе, и наши граждане могут посещать без визы около 80 стран мира», – сказал Ерлан Карин.

Кроме того, институт казахстанского гражданства становится все более привлекательным для видных зарубежных представителей IT-сферы, бизнеса, инвесторов, научных и культурных деятелей.