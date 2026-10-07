Ерлан Карин встретился с Джеки Чаном

Кино

В ходе встречи обсуждены вопросы международного сотрудничества в сфере кинематографии, а также возможности дальнейшей реализации совместных кинопроектов

Фото: Акорда

По поручению Главы государства Вице-Президент Ерлан Карин встретился со съемочной командой международного кинопроекта, которую представили всемирно известный режиссер, киноактер Джеки Чан, а также зарубежные и казахстанские продюсеры Эсмонд Рен, Рустем Омаров, Игорь Цай и Орынбасар Кудайбергенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи обсуждены вопросы международного сотрудничества в сфере кинематографии, а также возможности дальнейшей реализации совместных кинопроектов.

Ерлан Карин отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию новых технологий, креативных индустрий и созданию условий для реализации творческого потенциала граждан.

Вице-Президент подчеркнул, что реализация таких крупных проектов в Казахстане способствует развитию отечественной киноиндустрии, ее профессиональному росту и продвижению страны как перспективной площадки для международного кинопроизводства.

Особое внимание было уделено применению новых технологий в сфере кино. Ерлан Карин сообщил, что в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, инициированного Главой государства, в нашей столице прошел Astana AI Film Festival. Для участия в конкурсе фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, было подано свыше 8 тысяч заявок из 125 стран мира. По масштабу и географическому охвату фестиваль стал крупнейшим событием в мире, посвященным AI-кино.

В завершение встречи Ерлан Карин поблагодарил Джеки Чана за его особенно теплое отношение к Казахстану и пожелал всем участникам проекта дальнейших творческих успехов.

#Ерлан Карин #встреча #кино #Джеки Чан

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