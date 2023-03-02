Ерлан Карин встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой
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На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сфере культуры и искусства.
Государственный советник РК Ерлан Карин провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сфере культуры и искусства.
Ерлан Карин подчеркнул важность культурного взаимодействия между двумя государствами.
В свою очередь, Ольга Любимова рассказала о планах по дальнейшему развитию сотрудничества с казахстанскими коллегами.
В завершение встречи стороны договорились продолжить двусторонний диалог в культурно-гуманитарной сфере.