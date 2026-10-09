Ерлан Кошанов: Наша задача – вовремя слышать и чувствовать настроения людей

Халық Кеңесі
Дана Аменова
корреспондент

Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов провел встречу с представителями общественных советов страны. На повестке – практическая реализация поручений Главы государства по расширению полномочий институтов и выработка совместных шагов по ключевым направлениям взаимодействия, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Қазақстан Халық Кеңесі

В русле поручений Главы государства члены Халық Кеңесі отметили важность тесной связи с региональными Общественными советами. Согласно Конституционному закону, деятельность Халық Кеңесі на местах обеспечивается именно через них. Такое партнерство нацелено на проактивную работу сразу по нескольким сферам.

«Глава государства поставил перед нами задачу выстроить прочное взаимодействие Халық Кеңесі с регионами через Общественные советы. Это откроет новые широкие возможности. Каждый человек будет услышан, а его мнение – становиться частью общей повестки страны. И здесь наша задача – вовремя слышать и чувствовать настроения людей», – отметил Ерлан Кошанов в своем выступлении.

Опираясь на потенциал общественной экспертизы – 228 советов и почти 3,5 тысячи участников по всей стране, – Қазақстан Халық Кеңесі призван объединить разрозненные региональные сигналы в общенациональную повестку и выработать конкретные решения. Для этого профильному комитету совместно с Секретариатом поручено отладить механизм регулярного сбора данных. Создание единой карты системных проблем позволит четко видеть региональные вызовы и оперативно определять, что требует изменения практики, решений Правительства или корректировки законов.

Выступая за комплексную инвентаризацию действующего Закона «Об общественных советах» 2015 года, председатель Халық Кеңесі поручил создать специальную рабочую группу при профильном комитете для увязки его норм с Конституционным законом о Халық Кеңесі.

Акцент в работе, наряду с этим, был сделан на «нулевом чтении» – проведении обязательной общественной экспертизы и оценке рисков до принятия решений. Особенно – при разработке госпрограмм и нормативных актов. Для повышения реальной ответственности предложено закрепить в законодательстве норму, обязывающую руководителей госорганов лично отчитываться перед советами по их рекомендациям.

Важными задачами также названы тиражирование успешных региональных практик и развитие горизонтальной кооперации советов для совместного решения общих проблем. Кроме того, предложено готовить ежегодный аналитический «Доклад общества» о реальной ситуации в регионах, который станет надежным источником для формирования общенациональной повестки.

В ходе заседания председатель Общественного совета Алматы Нұржан Жакупов также озвучил идею персонального сопровождения. Работа с общественными инициативами, по его словам, будет строиться по принципу воронки: на каждой ступени повышается их качество и юридическая проработка для соответствия стандартам Халық Кеңесі. Для этого за каждой инициативой планируется закрепить члена Халық Кеңесі.

Кроме того, член Қазақстан Халық Кеңесі Нұртай Сабильянов поделился своим видением по совершенствованию деятельности общественных советов. Одна из них – закрепить на законодательном уровне единые и прозрачные стандарты формирования общественных советов. Инициативы председателя Общественного совета Мангистауской области Бекмұрата Жүсіпова связаны с порядком взаимодействия членов советов с Халық Кеңесі.

Участие в заседании также принял директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Жандос Шаймарданов, председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жұлдызай Искакова и другие.

#Ерлан Кошанов #общественный совет #Қазақстан Халық Кеңесі

Популярное

Все
Бозок объединяет тюркский мир
Нейросети на страже порядка
Тренды зернового рынка
На сцене – молодость
Кулинарная философия
Спасатель стал рекордсменом Книги рекордов Казахстана
К новому и необычному
Это нежное и притягательное слово «айналайын»
Мечтай и твори
Улыбнись и попробуй заговорить
Баянаул за пределами пляжа
Сезон фотоохоты длится круглый год
Первый полностью сгенерированный ИИ фильм выйдет в прокат
Нас этому не учили
В Алматы открылась выставка произведений Третьяковской галереи
Медальная арифметика с золотым дефицитом
Пять жемчужин Аулиеатинской земли
Назерке Кубыгулкызы «оживляет» интерьеры
Два города. Одна осень
Аутизм – не приговор, а особенность развития
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Серебряное трио Казахстана
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Электронные доказательства: баланс и эффективность
От новых дорог до цифровых маршрутов
Зерновая отдача превысила прогнозы
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
День учителя отмечают в Казахстане
Глобальные вызовы и поиск решений
Приступили к приемке свеклы
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Климат — не помеха: как агротехнологии меняют сельское хозяйство Кашгара
Дефицит пастбищ снижается
Состоялось бюро Курултая
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Свыше семи тысяч тонн продукции представили на ярмарках «Дала дәмі»
Вице-Президент Ерлан Карин встретился с делегацией Ватикана
В Астане открылся Art Qurultay
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Быть услышанными и участвовать в решениях – эксперт о возмо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]