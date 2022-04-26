Ерлан Кошанов возглавил партию "Amanat"

В Нур-Султане состоялся внеочередной XXIII съезд партии "Amanat", в ходе которого Президент Касым-Жомарт Токаев передал руководство партией спикеру Мажилиса Парламента РК Ерлану Кошанову, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Глава государства объявил о решении выйти из партии "Amanat".

"Я выдвигаю кандидатуру Ерлана Кошанова на пост председателя партии. Вы все его хорошо знаете. Ерлан Жаканович – высокоорганизованный, опытный и квалифицированный специалист», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Его предложение поддержали все участники съезда.