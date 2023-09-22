Ерлан Кошанов встретился с участниками молодежного лагеря под эгидой ШОС

Парламент
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Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов принял участие в работе международного молодежно-политического лагеря «Молодежное пространство: Справедливый мир и согласие» под эгидой молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества. Проект организован молодежным крылом партии AMANAT «Жастар Рухы».

Фото: amanatpartiasy.kz

В своем выступлении Ерлан Кошанов остановился на роли молодежи в реализации задач, стоящих перед государствами-членами и наблюдателями ШОС.

«В современную эпоху критически важно создать условия для равноправного взаимодействия всех стран. Поэтому Президент Касым-Жомарт Токаев заявил намерение Казахстана в рамках своего председательства в ШОС представить инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие». Именно она определит дальнейшее развитие ШОС и ее пространства. Важно, чтобы в этой работе активное участие приняла именно молодежь из всех стран ШОС. Предлагаю сегодня обсудить основные подходы и предложения для реализации данной инициативы», – сказал он.

Председатель партии AMANAT подчеркнул, что на страны-члены ШОС приходится около 30% мирового ВВП и более 15% мировой торговли. Кроме того, на пространстве ШОС живут почти 3,5 миллиарда человек, половина из которых – молодые люди.

«В этом контексте ШОС – одна из самых «молодых» международных организаций в мире. Вы, молодежь, определяете сегодняшнюю силу Организации и закладываете ее перспективы на десятилетия вперед. Здесь присутствуют самые целеустремленные, амбициозные, неравнодушные представители молодежи стран Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, что в будущем именно делегаты нашего лагеря станут политической элитой своих стран», – сказал он.

Далее Ерлан Кошанов рассказал о проводимых в Казахстане политических реформах и работе по построению Новой экономической модели страны. Он подробно остановился на наиболее значимых моментах реализуемой в Казахстане молодежной политики.

Также спикер Мажилиса напомнил ряд приоритетов, обозначенных Казахстаном в рамках своего председательства в ШОС. Это вопросы экологии и, особенно, дефицит воды в Центральной Азии, борьба с наркотиками и расширение сотрудничества в цифровой сфере. Ерлан Кошанов предложил молодым людям активнее включаться в работу по ним, инициировать совместные и креативные проекты на уровне стран ШОС.

В ходе мероприятия также выступили: член национальной части молодежного совета ШОС в КНР Ян Цзиньвэй; заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Марат Тагаев; член молодежного парламента при законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан Гузал Абдуллаева; член Индийской национальной части молодежного совета ШОС, президент Международного студенческого союза Шоукат Хашим; руководитель Российской национальной части молодежного совета ШОС Алексей Карпенко, руководитель аппарата Союза молодежи Республики Таджикистан Фаридун Хусензода, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.

В работе лагеря принимают участие более 300 делегатов из-за рубежа и со всех регионов Казахстана, депутаты Мажилиса от партии AMANAT. С 20 по 23 сентября молодежь пройдет обучение на семинарах-тренингах, будет делиться опытом своих стран и вести дискуссии по решению актуальных вопросов стран ШОС.

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