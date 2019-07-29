Ерлан Нысанбаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК

Постановлением Правительства РК Нысанбаев Ерлан Нуралиевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области.
В 1983 окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности инженер лесного хозяйства, в 2008 году – Казахский национальный педагогический университет им. Абая.
Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером лесного хозяйства. В разные годы работал в государственных и коммерческих организациях.
С 2009 по 2013 годы занимал должность председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.
В феврале 2013 года был назначен вице-министром охраны окружающей среды РК, с августа 2014 года по настоящее время – вице-министр сельского хозяйства РК.