​Ерлан воплощает свой план

Свежий выпуск
408
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

В Фонде развития предпринимательства «Даму» о нем отзываются, как о целеустремленном молодом человеке. Долгое время перспективная бизнес-идея по переработке макулатуры не находила в регионе своих последователей. А вот Ерлан, несмотря на молодость, сумел ее реализовать и тем самым помог не только себе, но и своей стране сделать еще один шаг на пути к «зеленой» экономике.

Парень стал самым молодым предпринимателем, получившим два года назад финансовую поддержку фонда «Даму». Еще недавно он был обычным студентом, посвящавшим свободное от учебы время общественной работе. Сегодня Ерлан Жармухаметов возглавляет ТОО «Усть-Каменогорская бумажная фабрика», и под его началом трудятся 16 человек.

– Как у большинства молодых предпринимателей у меня на первых порах не было залогового имущества, – рассказывает Ерлан. – Залоговые гарантии мне предоставил фонд «Даму».

В ходе реализации проекта он сумел задействовать также и другие инструменты государственной поддержки. Начинающий бизнесмен получил грант от управления предпринимательства Восточно-Казахстанской области, а также небольшие средства от международного фонда ПРООН.

Ерлан говорит, что прежде чем открыть собственное дело, он внимательно изучил потребности рынка.

– На юге страны, в Таразе, есть небольшой цех по переработке макулатуры в туалетную бумагу, – рассказывает предприниматель. – В Алматы налажено успешное производство на европейском оборудовании. В Павлодаре тоже выпускают аналогичную продукцию, но на оборудовании, сохранившемся еще с советских времен.

Ерлан Жармухаметов нашел российскую технологию, арендовал помещение и сделал в нем капитальный ремонт. Ровно год назад он лично встречал представителя поставщика оборудования из Башкортостана на усть-каменогорском вокзале. Приезжий слесарь-наладчик сборку произвел процентов на 40 и…. беспробудно запил.

Поскольку поставщики другого специалиста так и не прислали, пришлось собирать оборудование по видеоролику, найденному в Интернете. Правда, на это ушло почти два месяца драгоценного времени. А с башкирскими партнерами, не выполнившими свои обязательства, ТОО «Усть-Каменогорская бумажная фабрика» судится до сих пор.

В настоящее время в коллективе работает в основном молодежь. В их числе – несколько бывших детдомовцев, есть и ребята, еще недавно отбывавшие небольшие сроки за незначительные преступления в местах лишения свободы.

По словам Ерлана, он намерен и впредь помогать молодым людям, волею судьбы оказавшимся в затруднительных жизненных обстоятельствах. Кстати, Ерлан Жармухаметов в числе тех руководителей, которые первыми в Усть-Каменогорске поддержали проект «Сәтті қадам» и обязались содействовать трудоустройству выпускников детских домов.

– Мы планируем в скором времени создавать дополнительные рабочие места, – говорит Ерлан. – Готовы перерабатывать до двух тонн макулатуры в сутки и перейти на двухсменный режим работы, но пока нам не хватает необходимых объемов сырья. Заключаем договоры с предприятиями на утилизацию бумаги, делаем «умные» корзины для сбора макулатуры в школьных и учебных заведениях и таким образом приучаем детей к разумной экономии природных богатств.

Молодой предприниматель строит планы и по пропаганде воркаут-движения в областном центре. В этом начинании коллектив предприятия также поддерживает своего руководителя.

– Мы – за здоровый образ жизни, – говорит директор фаб­рики. – Готовы собственноручно бесплатно изготавливать турникеты, чтобы впоследствии установить их в общественных местах. Есть у нас все необходимое и для того, чтобы обустроить детские игровые площадки во дворах, где таковых не имеется.

Одним из первых предприятие поддержало акцию «Доб­рый хлеб», к которой в Усть-Каменогорске с каждым днем присоединяется все больше последователей. Ежедневно фабричные ребята закупают у себя в микрорайоне «Защита» с десяток буханок хлеба и оставляют их на прилавках магазинов для нуждающихся горожан.

Ерлан считает, что так поступать обязан не только он, а все, кому государство когда-то протянуло руку помощи. По мере становления бизнеса молодой предприниматель намеревается только увеличивать свой вклад в развитие родного города.

Популярное

Все
Экс-министр Бишимбаев водворен в ИВС
Впервые за долгое время у Казахстана медаль в фигурном катании
Нетаньяху отказывается вводить режим прекращения огня
Почему Рыбакина не сыграла на ЧМ, объяснили в федерации
Самолет ВВС США потерпел крушение в Средиземном море
В Казахстане сокращается количество вузов
Снег ожидается в центре, севере и востоке Казахстана
Казахстан призывает Египет разрешить безоговорочную эвакуацию своих граждан из Газы
Казахстан за создание Палестинского государства в границах 1967 года
Шавкат Рахмонов получил подарок от USADA за 25 чистых допинг-тестов
Барбра Стрейзанд: "У меня была не самая веселая жизнь"
Свыше 5 тыс. малышей родились в рамках программы "Аңсаған сәби"
«Барыс» дома разгромил «Северсталь»
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
В Астане состоялся международный турнир по фигурному катанию памяти Дениса Тена
Композитор Рахат-Би Абдысагин: «Есть ощущение, что кто-то водит моей рукой…»
Больше, чем цифры
В Казахстане на один день отключат телерадиовещание
В столице завершился чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи
Искусственное бедро имплантировали пациенту в Алматы
Казахстан уступил в драматическом финале ЧМ по мини-футболу
Погода без осадков ожидается в воскресенье в трех мегаполисах страны
Смертность от туберкулеза в Казахстане снизилась на 20% за год
Болат Назарбаев госпитализирован
Казахстан презентовал свою экспозицию на выставке в Шанхае
Из Азербайджана – с победой
Смаилов пригласил китайские компании участвовать в развитии экономической кооперации между РК и КНР
"Барыс" проиграл в Казани, ведя со счетом 3:0
В Казахстане впервые проходят выборы акимов районов и городов облзначения
Нетаньяху отстранил министра, предлагавшего сбросить атомную бомбу на Газу
Кубок Казахстана – у «Тобола»
Мурад Шамилов: "Прямые выборы акимов усилят доверие граждан к власти"
Помощник госсекретаря США посетит Казахстан
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы

Читайте также

В защиту ребенка
Диалог молодых
Дышите глубже!
Чтобы рыбалка была удачной, а море – чистым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]