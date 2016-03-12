​Ерлан воплощает свой план

В Фонде развития предпринимательства «Даму» о нем отзываются, как о целеустремленном молодом человеке. Долгое время перспективная бизнес-идея по переработке макулатуры не находила в регионе своих последователей. А вот Ерлан, несмотря на молодость, сумел ее реализовать и тем самым помог не только себе, но и своей стране сделать еще один шаг на пути к «зеленой» экономике.

Парень стал самым молодым предпринимателем, получившим два года назад финансовую поддержку фонда «Даму». Еще недавно он был обычным студентом, посвящавшим свободное от учебы время общественной работе. Сегодня Ерлан Жармухаметов возглавляет ТОО «Усть-Каменогорская бумажная фабрика», и под его началом трудятся 16 человек.

– Как у большинства молодых предпринимателей у меня на первых порах не было залогового имущества, – рассказывает Ерлан. – Залоговые гарантии мне предоставил фонд «Даму».

В ходе реализации проекта он сумел задействовать также и другие инструменты государственной поддержки. Начинающий бизнесмен получил грант от управления предпринимательства Восточно-Казахстанской области, а также небольшие средства от международного фонда ПРООН.

Ерлан говорит, что прежде чем открыть собственное дело, он внимательно изучил потребности рынка.

– На юге страны, в Таразе, есть небольшой цех по переработке макулатуры в туалетную бумагу, – рассказывает предприниматель. – В Алматы налажено успешное производство на европейском оборудовании. В Павлодаре тоже выпускают аналогичную продукцию, но на оборудовании, сохранившемся еще с советских времен.

Ерлан Жармухаметов нашел российскую технологию, арендовал помещение и сделал в нем капитальный ремонт. Ровно год назад он лично встречал представителя поставщика оборудования из Башкортостана на усть-каменогорском вокзале. Приезжий слесарь-наладчик сборку произвел процентов на 40 и…. беспробудно запил.

Поскольку поставщики другого специалиста так и не прислали, пришлось собирать оборудование по видеоролику, найденному в Интернете. Правда, на это ушло почти два месяца драгоценного времени. А с башкирскими партнерами, не выполнившими свои обязательства, ТОО «Усть-Каменогорская бумажная фабрика» судится до сих пор.

В настоящее время в коллективе работает в основном молодежь. В их числе – несколько бывших детдомовцев, есть и ребята, еще недавно отбывавшие небольшие сроки за незначительные преступления в местах лишения свободы.

По словам Ерлана, он намерен и впредь помогать молодым людям, волею судьбы оказавшимся в затруднительных жизненных обстоятельствах. Кстати, Ерлан Жармухаметов в числе тех руководителей, которые первыми в Усть-Каменогорске поддержали проект «Сәтті қадам» и обязались содействовать трудоустройству выпускников детских домов.

– Мы планируем в скором времени создавать дополнительные рабочие места, – говорит Ерлан. – Готовы перерабатывать до двух тонн макулатуры в сутки и перейти на двухсменный режим работы, но пока нам не хватает необходимых объемов сырья. Заключаем договоры с предприятиями на утилизацию бумаги, делаем «умные» корзины для сбора макулатуры в школьных и учебных заведениях и таким образом приучаем детей к разумной экономии природных богатств.

Молодой предприниматель строит планы и по пропаганде воркаут-движения в областном центре. В этом начинании коллектив предприятия также поддерживает своего руководителя.

– Мы – за здоровый образ жизни, – говорит директор фаб­рики. – Готовы собственноручно бесплатно изготавливать турникеты, чтобы впоследствии установить их в общественных местах. Есть у нас все необходимое и для того, чтобы обустроить детские игровые площадки во дворах, где таковых не имеется.

Одним из первых предприятие поддержало акцию «Доб­рый хлеб», к которой в Усть-Каменогорске с каждым днем присоединяется все больше последователей. Ежедневно фабричные ребята закупают у себя в микрорайоне «Защита» с десяток буханок хлеба и оставляют их на прилавках магазинов для нуждающихся горожан.

Ерлан считает, что так поступать обязан не только он, а все, кому государство когда-то протянуло руку помощи. По мере становления бизнеса молодой предприниматель намеревается только увеличивать свой вклад в развитие родного города.