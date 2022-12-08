Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области

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«Назначить Булекпаева Ермаганбета Кабдуловича акимом Карагандинской области», - говорится в тексте указа.

Ермаганбет Булекпаев родился 2 сентября 1975 года в селе Успенка Шетского района Карагандинской области. В 1996 году окончил экономический факультет Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова.

Трудовой путь начал в 1996 году в должности экономиста темиртауского филиала ОАО «Казкоммерцбанк». С 1997 по 1998 год занимал пост директор представительства ИКЦ «Бизнес-Информ» в Астане. В ноябре 1998 года начал работу в Министерстве индустрии, энергетики и торговли в должности главного специалиста департамента экспортного контроля и лицензирования. В 2002-м стал заместителем начальника этого же ведомства.

В 2006 году был заместителем руководителя аппарата акима Павлодарской области, затем, с 2006 по 2008 год - акимом Павлодарского района Павлодарской области.

С 2008 по 2009 год руководил Управлением предпринимательства и промышленности Павлодарской области.

Занимал пост начальника территориального управления - председателя дисциплинарного совета Управления Агентства РК по делам госслужбы по Карагандинской, Южно-Казахстанской областях и г. Нур-Султан

С 2013 по 2018 год был акимом районов «Сарыарка», «Алматы» и «Есиль» в Астане.

В 2018 году назначен государственным инспектором Администрации президента Республики Казахстан.

С 2018 года по 2020 год занимал пост заместителя акима Карагандинской области.

С сентября 2020 года назначен акимом города Караганды.