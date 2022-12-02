Ермек Маржикпаев переназначен акимом Акмолинской области

Впервые на эту должность он был назначен в марте 2019 года.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Маржикпаева Ермека Боранбаевича акимом Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Впервые на эту должность он был назначен в марте 2019 года, с июня того же года его полномочия были продлены.

Ермек Маржикпаев родился 29 августа 1969 года в Целинограде КазССР.

В 1994 году окончил Целиноградский педагогический институт имени С. Сейфуллина, в 2001 году Университет «Туран», в 2009 году окончил Кокшетауский университет. Учитель истории, юрист, бакалавр финансов.

Трудовую деятельность начал учителем физкультуры, тренером по боксу, учителем истории средней школе в 1991-1992 годы.

С 1992 по 1995 год был назначен на должность директора МЧП «Шонай».

С 1995 по 2008 год выполнял обязанности генерального директора МЧП (ТОО) «Береке-Бурабай».

С 2007 по 2009 год был депутатом Акмолинского областного маслихата.

В период с 2008 по 2012 год занимал должность акима Аршалынского,

с 2012 по 2013 год акима Зерендинского района Акмолинской области.

С 2013 по 2014 год работал заместителем акима Акмолинской области по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог.

С января 2015 года - аким Кокшетау.

С марта 2019 года возглавил Акмолинскую область.