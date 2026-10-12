Ермурат Бапи: Казахстан обновляет институты власти и укрепляет механизмы народного волеизъявления

На шестой сессии конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве журналист, член Қазақстан Халық Кеңесі Ермурат Бапи рассказал о политических преобразованиях в стране, обновлении государственных институтов и расширении участия граждан в принятии государственных решений, сообщает Kazpravda.kz

Особое внимание в своем выступлении он уделил конституционным реформам, итогам выборов в Курултай и необходимости защиты избирательных процессов от незаконного внешнего вмешательства.

По словам Бапи, в 2026 году в Казахстане состоялись два общенациональных голосования: референдум по внесению изменений в Конституцию и выборы депутатов законодательного органа – Курултая. По его мнению, эти процессы связаны с обновлением политической системы страны и адаптацией государственных институтов к требованиям нового этапа развития.

«Сегодня внесение изменений в Конституцию Казахстана осуществляется исключительно путем всенародного голосования – референдума. Никто не имеет права самостоятельно изменять Конституцию. Такое решение может быть принято только на основе прямого волеизъявления народа», – сказал Ермурат Бапи.

По словам спикера, новая Конституция, принятая 15 марта 2026 года, закрепляет принципы, направленные на защиту прав граждан, развитие общественного диалога и повышение ответственности государственных органов перед населением.

«Принятая в 2026 году Конституция сформировала новую структуру государственной власти. Эти изменения направлены на адаптацию Казахстана к меняющимся международным условиям и новым тенденциям мирового развития, а также на создание прочной основы для дальнейшего внутреннего и внешнеполитического развития страны», – отметил он.

Отдельное внимание Ермурат Бапи уделил вопросам наблюдения за выборами депутатов Курултая. По приведенным им данным, за ходом голосования следили 51 тысяча казахстанских и 777 международных наблюдателей.

Бапи сообщил, что в составе инициативной группы наблюдателей «Халық үні», созданной гражданами, посетил несколько избирательных участков в Алматы и встретился с представителями независимых организаций и политических партий.