Ернар Баспаев назначен помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Указом Главы государства от 13 апреля 2022 года за № 870 Баспаев Ернар Женисович назначен помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.