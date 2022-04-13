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Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения
Ернар Баспаев назначен помощником Президента Казахстана

Ернар Баспаев назначен помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Указом Главы государства от 13 апреля 2022 года за № 870 Баспаев Ернар Женисович назначен помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

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