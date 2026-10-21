Ернар Хасенов возглавил комитет в Минэнерго

Кадровые назначения

С июня прошлого года он работал заместителем этого же комитета

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра энергетики Республики Казахстан Хасенов Ернар Мухтарович назначен на должность председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1987 году в Павлодарской области. Окончил Инновационный Евразийский университет, Университет Стратклайд (Великобритания) по программе «Болашак».

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом отдела контроля и приемки работ Павлодарского областного департамента Комитета автомобильных дорог.

В 2010-2014 гг. – эксперт, главный эксперт, руководитель управления Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2023 гг. – главный эксперт, главный консультант, главный инспектор Канцелярии Премьер-министра РК.

В 2023-2025 гг. – руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Карагандинской области.

С июня 2025 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

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