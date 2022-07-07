Ернат Сыбанкулов освобожден от должности главного транспортного прокурора

Приказом Генерального прокурора Ернат Сыбанкулов освобожден с поста Главного транспортного прокурора в связи с назначением на другую должность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

На эту должность он был назначен 11 апреля 2019 года.

Ернат Сыбанкулов родился 21 июня 1973 года в селе Джаланаш (Алматинская область). Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Трудовой путь начал помощником прокурора Московского района Алматы.

В 1997-1998 годах работал старшим помощником прокурора Медеуского района. Также был заместителем прокуроров Турксибского и Медеуского районов, прокурором Енбекшиказахского района Алматинской области.

В 1998-2012 годах работал прокурором Алмалинского и Медеуского районов, заместителем прокурора Жамбылской области, первым заместителем прокурора Алматинской области.

В 2012 году назначен прокурором Жамбылской области.

С 2017 года возглавлял прокуратуру Атырауской области.

В апреле 2019 года был назначен Главным транспортным прокурором РК.

Женат, имеет четверых детей.