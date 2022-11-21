Ернат Жунусов возглавил департамент в Минпросвещения РК

Фото пресс-службы МП РК

Пресс-служба Министерства просвещения РК сообщила о назначении Ерната Жунусова директором Департамента технического и профессионального образования, передает Kazpravda.kz.

Жунусов Ернат Гапуович имеет опыт работы в сфере ТИПО более 20 лет.

Родился в 1975 году.

Специальность - «Учитель труда, информатики и вычислительной техники».

Трудовой путь начал в 1996 году учителем трудового обучения в школе-лицее №4 им. Абая города Сатпаев.

С 1999 по 2006 гг. - заведующий учебной частью, заместитель директора колледжа и заместитель директора лицея №19.

2006 - 2009 гг. - эксперт, главный эксперт Департамента технического и профессионального образования МОН РК.

2009 - 2015 гг. - руководитель управления ДТиПО МОН РК.

С 2015 года работал заместителем директора Департамента технического и профессионального образования Министерства.