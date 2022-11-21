Ернат Жунусов возглавил департамент в Минпросвещения РК

Кадровые назначения

 

 

Фото пресс-службы МП РК

Пресс-служба Министерства просвещения РК сообщила о назначении Ерната Жунусова директором Департамента технического и профессионального образования, передает Kazpravda.kz.

Жунусов Ернат Гапуович имеет опыт работы в сфере ТИПО более 20 лет.

Родился в 1975 году.

Специальность - «Учитель труда, информатики и вычислительной техники».

Трудовой путь начал в 1996 году учителем трудового обучения в школе-лицее №4 им. Абая города Сатпаев.

С 1999 по 2006 гг. - заведующий учебной частью, заместитель директора колледжа и заместитель директора лицея №19.

2006 - 2009 гг. - эксперт, главный эксперт Департамента технического и профессионального образования МОН РК.

2009 - 2015 гг. - руководитель управления ДТиПО МОН РК.

С 2015 года работал заместителем директора Департамента технического и профессионального образования Министерства.

 

Популярное

Все
Почти год прошел после трагических январских событий. Они оставили неизгладимый след в истории Казахстана и жизни людей, которые в те дни были на передовой
Водители обращают внимание на участившиеся остановки автомобилей полицией, иногда без объяснения причин
Представители миссии Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА) о выборах Президента. Рубрика Политика
Новая ТЭЦ появится в Семее лишь к 2027 году. Пока же в правобережной части областного центра наблюдается дефицит теплоэнергии
Начало нового пути
Век тюркского мира
Блестящая организация, прозрачность, открытость, свобода
Предвзятая оценка
Мнениями о  состоявшихся выборах Президента РК продолжили делиться в  Астане 21 ноября международные наблюдатели
Осознанный выбор на пути к демократии
Свои мнения об уровне и качестве внеочередных президентских выборов озвучили на пресс-конференции в Астане представители миссии Организации тюркских государств
Системная трансформация страны
«Фишка» от многодетной мамы
Важные шаги строительства Справедливого Казахстана
Куда привела история
Казахстанцев ждут перемены
Лаиб приглашает на праздник
Безопасность – важнейшая составляющая
Историю делают люди!
Мамуля, где ваша дочка?
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию

Читайте также

Кадровые назначения
Гульмира Даулетова назначена исполнительным директором Каза…
Кадровые назначения
Назначен новый руководитель ДУИС после убийства в колонии С…
Кадровые назначения
Салтанат Томпиева назначена заместителем гендиректора Авиац…
Кадровые назначения
Назначена заместитель председателя Комитета автомобильных д…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]