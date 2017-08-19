Эрос Рамазотти записал видео с полицейским в Астане

Популярный итальянский певец Эрос Рамазотти опубликовал на своей странице в Instagram
видео, где исполнил свою знаменитую песню Piu Che Puo вместе с казахстанским полицейским, сообщает Kazpravda.kz
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Накануне своего выступления в Астане певец прогуливался по столице и подошел к блюстителю порядка. Вместе с ним он попытался спеть, однако полицейский, произнеся известные слова из песни, спешно ретировался. Итальянец спросил у него, знает ли он эту композицию. Полицейский ответил: "Yes, yes! Chao!"
Добавим, что концерт знаменитого исполнителя состоится в Астане сегодня, 19 августа на велотреке "Сарыарка".