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Решением правления АО «Самрук-Қазына» Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич назначен на должность председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал фонда



Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности «Международные экономические отношения». С февраля 2025 года занимал должность министра промышленности и строительства. В 2021–2025 годах работал управляющим директором в АО «НК «ҚТЖ».



В разные годы работал в Комитете по инвестициям, Министерстве иностранных дел, в Посольстве Казахстана в Российской Федерации. Занимал руководящие должности в Министерстве транспорта и коммуникаций, в РГП «Актауский морской международный торговый порт».



Также занимал должности акима города Шахтинска Карагандинской области, заместителя акима города Астаны, председателя правления АО «СПК «Астана».

12 ноября КНБ распространил информацию о задержании председателей правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова и АО «НК «КТЖ» Елжаса Отыншиева по подозрению в совершении коррупционного преступления. 14 ноября следственный суд санкционировал им меру пресечения в виде ареста.