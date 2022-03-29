Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переназначении Ерулана Жамаубаева, сообщает Kazpravda.kz.

"Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича Заместителем Премьер-Министра – Министром финансов Республики Казахстан, освободив от должности Министра финансов Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Ерулан Жамаубаев родился 25.03.1974 года.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



– Казахская государственная академия управления (1995), специальность "Финансы и кредит";



– Международная бизнес школа при Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова (2009), специальность "Стратегический менеджмент" (МДА).



Трудовой стаж:



Преподаватель-стажер, преподаватель Казахской государственной академии управления (1996-1998);



Ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан (1998-2006);



Директор Департамента координации Национального Банка Республики Казахстан (2006-2014);



Управляющий директор АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (2014-2015);



Заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (07.2015-11.2015);



Заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (11.2015-11.2018);



Помощник Президента Республики Казахстан (29.11.2018-22.03.2019);



Ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан (с 22.03.2019).

В мае 2020 года был назначен министром финансов РК.