Фото: primeminister.kz
Политика , Кадровые назначения
Ержан Биржанов назначен вице-министром финансов

Постановлением Правительства РК Биржанов Ержан Ерикович назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Ержан Биржанов родился в 1979 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию, Университет КазГЮУ имени М. Нарикбаева, Университет бизнеса и международных отношений (Швейцария).

Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором сектора местных налогов Налогового комитета по СКО.

В 1999-2004 годы работал в Налоговом комитете по СКО.

В 2004-2014 годы занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов РК.

С марта по ноябрь 2014 года – эксперт Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

В 2014-2017 годы – директор департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2017 году занимал должность заместителя председателя правления АО «Республиканский центр «Казимпэкс».

В 2017-2021 годы служил в органах национальной безопасности.

С марта 2021 года являлся вице-министром труда и социальной защиты РК.

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