Ержан Утембаев досрочно отпущен на свободу

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Апелляционная коллегия суда Астаны считает принятое ранее решение суда отпустить Ержана Утембаева досрочно законно обоснованным, передает корреспондент Kazpravda.kz."Суд считает, что постановление суда первой инстанции является законно обоснованным. В настоящее время Утембаев находится на лечении в медицинском учреждении в связи с резким ухудшением самочувствия. Суд постановил: постановление специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 7 ноября 2014 года об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденного оставить без изменения", – огласила решение судья Алма Есымова.Представители потерпевшей стороны – Маржан Аспандиярова и Рысбек Сарсенбаев – в ходе судебного заседания просили судью признать незаконным решение суда первой инстанции, отменить его и направить дело на новое рассмотрение с присутствием осужденного Утембаева в зале суда."До тех пор, пока не будет завершено расследование в отношении Алиева и Мусаева, не будет вынесен вердикт в их отношении, невозможно установить степень вины и характер ответственности Утембаева за данное преступление. Почему мы говорим о неправопослушности Утембаева, потому что с самого начала своего задержания и по сей день Утембаев продолжает скрывать истинных заказчиков преступления", – отметила Маржан Аспандиярова.Напомним, ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны удовлетворил ходатайство бывшего руководителя аппарата Сената Парламента РК Ержана Утембаева об условно-досрочном освобождении. На сегодня он отбыл 8 лет 10 месяцев из 13. Осужденный отбывает наказание за пособничество в убийстве Алтынбека Сарсенбаева и его помощников.Ержан Утембаев был осужден в 2006 году на 20 лет тюрьмы за убийство известного казахстанского политика Алтынбека Сарсенбаева, его водителя и охранника. В 2012 году исполнитель убийства Рустам Ибрагимов заявил, что истинными заказчиками преступления являются Рахат Алиев и Альнур Мусаев. В этой связи в начале 2014 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области вновь рассмотрел дело в отношении Утембаева, признав его виновным в пособничестве в убийстве Алтынбека Сарсенбаева и двух его помощников, и уменьшил Утембаеву срок заключения до 13 лет в колонии строгого режима.