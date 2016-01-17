ЕС и США совместно создадут мини-шаттл для МКС

Европейское космическое агентство (ЕКА) примет участие в создании американского мини-шаттла Dream Chaser, предназначенного для грузовых миссий к Международной космической станции (МКС), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru
.
ЕКА вместе с американской компанией SNC заключили с НАСА контракт на несколько миллионов евро. Для первого прототипа Dream Chaser ЕС разработает механизм стыковки с МКС.
К Международной космической станции Dream Chaser будет пристыковываться при помощи специального дока, расположенного в хвостовой части корабля. Узел будет герметичным и давать возможность астронавтам заходить внутрь Dream Chaser.
Внешне многоразовый корабль напоминает уменьшенные аппараты Space Shuttle. Его старт с земли планируется производить при помощи ракеты. Первый полет мини-шаттла намечен на 2019 год.
В случае если корабль Dream Chaser получит складываемые крылья, его запуск возможно осуществлять при помощи европейской тяжелой ракеты Ariane 5. SNC и ЕКА уже высказали свою заинтересованность в этом.
Производителем Dream Chaser является американская компания Sierra Nevada, которая вместе со SpaceX и Orbital ATK получила контракт НАСА на доставку грузов на МКС до 2024 года.