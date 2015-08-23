ЕС может пересмотреть шенгенские соглашения из-за попытки теракта в поезде

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Евросоюз может возобновить контроль на границах и пересмотреть нормы шенгена в вопросах контроля багажа. Причиной этому послужила попытка теракта в поезде Thalys Амстердам – Брюссель – Париж 21 августа, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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"Шенгенские соглашения важны для нашей экономики, однако перед лицом террористической угрозы мы, возможно, должны будем их пересмотреть в вопросах идентификации личности и контроля багажа", – сказал премьер Бельгии Шарль Мишель, отметив, что он обсудил этот вопрос с президентом Франции Франсуа Олландом, и что эта дискуссия продолжится в Брюсселе на разных уровнях.
В Бельгии с этих выходных уже усилены меры безопасности на вокзалах, введен выборочный контроль багажа, в международных поездах Thalys патрулирование ведется совместно французскими и бельгийскими полицейскими.
Отметим, что теракт намеревался совершить 26-летний человек арабского происхождения. Он успел произвести несколько выстрелов из автоматического оружия, ранив одного человека. Экстремист был быстро нейтрализован пассажирами, среди которых оказались два американских военнослужащих. Один из них получил ножевые ранения руки и шеи. В поезде находились 554 пассажира, и в том случае, если бы террорист смог беспрепятственно действовать, это, как подчеркивают эксперты, привело бы к большому количеству жертв.
По информации СМИ, задержанный марокканец проживал ранее в Испании, Франции и Бельгии. На поезд он сел во время остановки в Брюсселе. Согласно неофициальным данным его зовут Аюб аль-Каззани. Его экстремистские исламистские взгляды были первоначально замечены спецслужбами Испании, где он посещал выступления радикальных проповедников.
Когда злоумышленник переместился во Францию, испанские силовики известили об этом своих французских коллег и те внесли его в базу данных лиц, находящихся под подозрением и склонных к террористической деятельности. Между тем неизвестно, велось ли за ним наблюдение.