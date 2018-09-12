ЕС может создать новый альянс с Африкой

Политика
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер предложил ЕС выстраивать отношения с Африканским континентом на основе нового партнерства, призванного привлечь инвестиции и создать порядка 10 миллионов рабочих мест.

"Предлагаю создать новое партнерство с Африкой, новый альянс для инвестиций и создания рабочих мест. Такой подход позволил бы создать до 10 миллионов рабочих мест в ближайшие годы", – заявил Юнкер, выступая с посланием о состоянии дел в ЕС в Европарламенте в Страсбурге.

В сообщении Еврокомиссии уточняется, что речь идет о потенциале создания до 10 миллионов рабочих мест на африканском континенте в течение следующих пяти лет.

Юнкер призвал также оперативно согласовать решения о выделении средств для развития такого партнерства до выборов в Европарламент в мае 2019 года.

Еврокомиссия, исходя из релиза, предлагает поддерживать стратегические инвестиции Евросоюза в Африку, в том числе за счет снижения рискованности инвестпроектов посредством грантов, кредитов, гарантий. ЕК отмечает и важность улучшения инвестиционного климата Африки за счет, в частности, поддержки реформ на континенте в этой сфере. Упоминается и инвестирование в образование, программы обмена обучающимися.

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