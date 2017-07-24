ЕС планирует снизить закуп нефтяной и урановой продукции из Казахстана

Экономика
Инга Селезнева
Фото ©Kazpravda.kz
ЕС планирует снизить закуп нефтяной и урановой продукции из Казахстана и развивать строительство в сфере возобновляемых источников энергии. Об этом сообщил заместитель генерального директора директората Европейского cоюза по энергетике Герасимос Томас в кулуарах журналистам на конференции Future Energy, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодня поставки урана из Казахстана в страны Европейского союза составляют около 21% процента, это около 1/5 всех поставок урана в страны ЕС. Я не могу точно сказать, будет ли увеличение, но мы стараемся снизить зависимость от поставок из Казахстана не только нефтепродуктов, но и урановой промышленности и будем стараться больше развивать возобновляемые источники энергии", – сказал он.

Также Герасимос Томас посоветовал Правительству Казахстана развивать не только Астану, но и другие города республики.

"Астана, безусловно, город молодой и инновационный, и наряду с политикой казахстанского Правительства имеет большой потенциал развития, но я советую развивать не только Астану, но и обращать внимание на модернизацию и инновацию других городов, на энергоэффективность зданий и энергетически чистые решения при строительстве. Безусловно, энергоэффективность относится не только к зданиям, но и к городам в целом, она может быть применена в любой сфере, будь это сельское хозяйство или развитие малого и среднего бизнеса, допустим, развитие гражданского общества, то, как обычные граждане смогут использовать возобновляемую энергию в своей повседневной жизни", – поделился с журналистами Герасимос Томас.

